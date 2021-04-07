Чёрная неблагодарность. Украина открывает белорусский фронт

07.04.2021, Минск, Артём Агафонов

Новости Украины

Украина, готовясь к возобновлению войны в Донбассе, параллельно развернула дипломатический и пропагандистский фронт на белорусском направлении. На территорию страны уже два дня не пускают белорусских мужчин, пропаганда упражняется в нагнетании истерии по поводу российской военной угрозы, а отдельные видные персонажи украинской политики позволяют себе прямые оскорбления белорусской государственности.

«А нас-то за шо?», – думают, наверное, сейчас в минском Дворце Независимости. Что бы ни происходило на Украине, Белоруссия, зачастую в ущерб отношениям с основным союзником, находила общий язык с самыми одиозными украинскими правителями в самые сложные времена.

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Белорусская власть не признала российский статус Крыма, фактически поддержала Киев в конфликте на Донбассе, заработала неплохой политический капитал на предоставлении переговорной площадки и неплохой финансовый – на поставках в обход санкций.

Злые языки говорят, что у Лукашенко есть даже отдельная резиденция для переговоров с украинскими коллегами, которых он на своем веку повидал немало. Ради хороших отношений с Украиной, белорусское руководство даже долгое время закрывало глаза на вербовку белорусских боевиков для участия в конфликте, тесные и давние связи между украинскими и белорусскими экстремистами и явные антибелорусские провокации вроде принудительного разворота пассажирского самолета «Белавиа» под угрозой применения боевой авиации.

И после всего этого на Украине сейчас антибелорусская истерия, а Белоруссию называют «холуем России» и «несуверенным государством». Как говорится, кто бы говорил. Все вышеперечисленные шаги свидетельствуют как раз о стремлении выжать суверенный лимитрофный профит из международных противоречий. Сюзерены самой Украины ей таких вольностей не позволяют.

Что же сейчас происходит? Начнем с запрета на въезд белорусским мужчинам. Госпогранслужба Украины его отрицает. В этой стране давно уже установлен запрет на въезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с российским гражданством. На белорусов он никогда не распространялся. Не распространяется и теперь, но есть лазейка.

Кроме документов, для въезда в Украину белорусам нужно предъявить цель визита. Раньше к этому относились формально. Теперь, по многочисленным сообщениям не попавших в Щеневмерлую белорусов, основанием для проезда может быть только вид на жительство. Туризм, работа и даже наличие родственников – не принимаются.

Конечно, при наличии немалой паранойи, можно предположить, что Россия воспользуется приоткрытой границей, чтобы под видом белорусских туристов запустить на Украину толпы своих «конных бурят». Но, учитывая то, что от границы до зоны конфликта тысяча километров не самой дружественной к россиянам территории, для решения не пускать всех без разбору белорусских мужиков – паранойя нужна уже патологическая.

Еще одним поводом для обострения стало укрепление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией, более активный график совместных учений. Говорят даже о возможном вторжении на Украину с белорусской территории. Но от реальности это настолько же далеко, как сказки об украино-персидских войнах из свидомых учебников.

Российских военных объектов в Белоруссии всего два – радиолокационная станция в Ганцевичах, обеспечивающая предупреждение о ракетном нападении, и узел связи ВМФ в Вилейке. Как они могут быть задействованы для военной агрессии, возможно, расскажут украинские военные эксперты, но у меня воображения не хватает.

Совместный учебный центр ВВС и ПВО, который еще предстоит открыть, будет находиться в Гродненской области, а это уже ближе к границам Польши и Литвы, но никак не Украины. Что касается учений, то они происходят регулярно, но их тоже стараются проводить подальше от украинской границы. Последние из них состоялись в марте на полигоне под Осиповичами. Это север Могилевской области, до ближайшей украинской деревни – километров триста.

В общем, никаких реальных оснований для паники с украинской стороны нет. Еще одно обоснование украинской стороной своих действий – Белоруссия, якобы, заняла «антиукраинскую позицию». В качестве примеров приводится пара-тройка фраз Лукашенко и телепрограмма известного пропагандиста Григория Азаренка. Азаренок, конечно, фигура одиозная и под настроение может сказать еще не то, да и Лукашенко не всегда за языком следит.

Однако здесь – тот случай, когда бревна в своем глазу не видно – украинские политики позволяли себе в отношении Белоруссии и не такое. По большому счету, перепалка эта была выгодна обеим сторонам – Лукашенко таким образом демонстрировал сближение с позицией России, а Зеленский – поддержку политики Запада в отношении Минска.

Реальные причины стоит искать на Донбассе. Украина сейчас явно готовится к возобновлению военных действий и не только стягивает в зону конфликта военных, но и мобилизует пропагандистов. Накачка идет по всем направлениям и любой ценой. Ценой отношений с Белоруссией Украина стремится превентивно сорвать мирные переговоры и представить конфликт не как гражданский, а как интервенцию России.

Особенностью минского процесса было то, что он обеспечивал участие непризнанных республик как стороны переговоров. Надо отдать должное, Лукашенко не препятствовал приезду в Минск представителей ДНР и ЛНР и предоставлял им гарантии безопасности. Перенос переговоров в Варшаву, как это предлагает украинская сторона, или любую другую европейскую столицу, фактически лишит непризнанные республики всякой субъектности на них.