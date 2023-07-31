«Чёрный день молдавской демократии»: члены оппозиционной партии отстранены от выборов

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Молдавский парламент принял закон, запрещающий членам партий, объявленных вне закона, баллотироваться в местных, парламентских и президентских выборах сроком от 3 до 5 лет.

Этот законопроект выдвинула депутат от прозападной партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»..

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На сегодняшний день под данный запрет попадают только члены партии «Шор». Таким образом, представители партии не смогут участвовать в предстоящих осенью этого года местных выборах. Это значит, что Марина Таубер не сможет баллотироваться на пост мэра города Бельцы, при том, что она, согласно всем опросам, обладает максимальными шансами на победу на выборах. Не смогут переизбираться и мэры других городов, выдвинутые партией «Шор», в частности, главы районных центров Оргеев, Тараклия и ещё десятков населённых пунктов.

Соответственно, нынешние депутаты парламента, избранные от партии «Шор», не смогут участвовать в выборах президента, которые состоятся уже через год, и в парламентских выборах, срок которых – 2025 год. Продление действия этого закона до пяти лет лишает нынешнего башкана Гагаузии Евгению Гуцул возможности переизбрания на второй срок.

Лидер запрещённой партии, беглый бизнесмен Илан Шор, живущий в Израиле, назвал принятие нынешнего закона «чёрным днём демократии в Республике Молдова».

«Чем дольше сохраняется фашистский режим Майи Санду, тем меньше в нашей стране остается демократических элементов. Прикрываясь разными россказнями об «антеннах, шпионах, врагах народа», эта толпа лунатиков из «Действия и солидарности», возглавляемая человеком, полным ненависти ко всему молдавскому, попирает все принципы, лежащие в основе правового государства», – написал Илан Шор в своём телеграм-канале.

Однако партией «Шор» данный запрет может не ограничиться. Скандальное решение Конституционного суда Молдовы открыло «ящик Пандоры», и сейчас под запрет может попасть любая политическая сила, неугодная правящему режиму и его западным кураторам.