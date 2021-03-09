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09.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
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«Чёрный провокатор» – в Госдуме обрушились с критикой на коммуниста-навальниста Рашкина


Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин является провокатором и подрывает устои государства.

Об этом, не называя фамилии Рашкина, заявил сегодня в российском парламенте депутат от «Единой России» Андрей Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столкнулись с черным популизмом – распространением фейков и лжи, которая должна сыграть на нервах избирателей. Мы привыкли к тому, что лжет внесистемная оппозиция. Но когда из уст депутата Государственной думы, представляющего одну из старейших партий нашей страны, звучит прямая ложь о том, что готовится новое повышение пенсионного возраста, причем с выражением «мне доподлинно известно», мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией.

Мы понимаем, что в данном случае играя на сиюминутных интересах, этот человек подрывает устои и интересы государства… Впрочем, мы давно знаем этого человека. Знаем, что он давно дружит и де факто служит определенным провокаторам», – сказал Исаев.

О том, что правительство РФ готовит предложения по дальнейшему повышению пенсионного возраста, которые будут озвучены после выборов в Госдуму РФ в этом году, Рашкин заявил на прошлой неделе изданию «Ура.Ру». Это заявление было сразу же опровергнуто спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Последние месяцы Рашкин является частым и желанным гостем либеральных СМИ, где он постоянно заявляет о своей поддержке блогера-уголовника Алексея Навального. Эксперты полагают, что в КПРФ рассчитывают воспользоваться разработанной Навальным системой «умного голосования» (УГ).

Считается, что в КПРФ происходит раскол, и Рашкин стремится занять место лидера – Геннадия Зюганова. Оба коммуниста это отрицают.


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