Чёрт побери! Мы достанем своими дронами до Сибири – Гордон

Вадим Москаленко.  
10.01.2023 20:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Визит Владимира Зеленского в Вашингтон можно рассматривать как переломное событие, после которого начинается «взрослая история» в поставках Западом вооружений Украине.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон можно рассматривать как переломное событие, после которого начинается «взрослая...

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«То, что сейчас нам предоставляют – это взрослая история, которая началась уже с визита Зеленского в Вашингтон, когда нам «Пэтриот» предоставили американцы, а сейчас «Пэтриот» дадут и немцы, и не исключаю, ещё кое-кто даст. Сейчас речь идёт о том, что к нам приходит настоящее, серьёзное оружие, и я уверен, что пройдёт ещё два-четыре месяца, может, чуть больше, но мы получим и бомбардировщики F-16, истребители, и ATACMS получим, неминуемо его получим, и получим мы, нас танки интересуют, бронетранспортёры, получим – всё», – потирал руки Гордон.

«Но мне хотелось бы, чтобы мы не просто получали, а чтобы мы ещё производили, потому что у нас оборонпром должен чем-то заниматься. Мы должны, будучи космической страной, чёрт побери, производить ракеты и дроны, которые будут долетать до Сибири», – мечтал пропагандист.

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