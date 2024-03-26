«Чёткий английский почерк» – депутат Госдумы о теракте в «Крокусе»

В отличие от американцев, которых устраивает длительная война на истощение с Россией руками Украины, именно британцы яростно выступают за тактику терактов и резко меняющих обстановку событий.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё абсолютно логично – отмазывают главных заказчиков теракта, украинцев, но и, собственно говоря, Украина это тоже – только орудие в борьбе с Россией. Прокладки бесконечные, непосредственные исполнители откуда-то из Таджикистана, упоротые наркоманы, не соображающие, что они делают. Дальше, наниматели их, кто организовывал, это спецслужбы Украины, а главные заказчики, естественно, американцы и англичане», – сказал депутат.

При этом, по его словам, англичане проглядываются в большей степени.

«Потому что на Украине сейчас дискуссия между американцами и англичанами именно в этом и состоит. Американцы говорят – да мы и будем так и брать Россию изнурением, санкциями, будем долго вести эту войну кровопролитную, будут гробы, каждую территорию пускай русские берут Харьков, берут ещё что-то, и это всё будет долго, это новые и новые жертвы, экономические траты, чем дольше идёт война, тем тяжелее будет экономике, да и в конце концов мы их дожмём. А англичане говорят, что нужны теракты, нужны какие-то события, которые резко изменят обстановку, которые всё перевернут. И вот, пожалуйста. Типа, люди проголосовали за путинскую стабильность – и вот, получайте вам теракт, проголосовали – и получайте, видите, что никакой стабильности нет, нет ничего. Поэтому именно на это время этот теракт и был запланирован как способ такой борьбы. Это английский почерк, английские методы, они главные заказчики», – объяснил Матвейчев.

«Мы это всё видим, мы это всё понимаем, и со всеми ими разберёмся. Не уйдут они ни от какой исторической ответственности, как от неё Гитлер не ушёл», – заключил депутат.