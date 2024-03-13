«Чётко акцентируем»: РЖД не утоляет кадровый голод мигрантами

Елена Острякова.  
13.03.2024 23:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Транспорт


Российская железная дорога испытывает кадровый голод, поскольку из-за высокой квалификации – ее сотрудников переманивают.

Об этом, выступая сегодня в Госдуме РФ, заявил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская железная дорога испытывает кадровый голод, поскольку из-за высокой квалификации – ее сотрудников переманивают....

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«Где-то мы сталкиваемся на территориях, где возобновлена работа оборонных предприятий. Где-то в силу ответственности наши коллеги активно едут восстанавливать новые российские территории. Поэтому определенные вопросы с кадрами у нас есть», – сказал Белозеров.

При этом он особо подчеркнул, что трудовых мигрантов РЖД не привлекает.

«У нас нет такой программы. Я хотел бы на этом четко акцентировать внимание. Мы всегда опирались на россиян», – сказал Белозеров.

По его словам 3400 человек из дружественных Узбекистана, Таджикистана и Киргизии привлечены только на строительные работы на Восточном полигоне. Общее число работающих там – 30 тыс.

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