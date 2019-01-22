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22.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Федерализация
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«Чётко понятно»: Порошенко обещает Украине еще пять лет войны

Петр Порошенко дал понять, что в случае своего переизбрания на второй президентский срок Украина еще как минимум пять лет будет продолжать находиться в состоянии кровопролитной гражданской войны, на которой зарабатывает киевская верхушка.

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Сегодня в Киеве на митинге по случаю т.н. «Дня Соборности» Порошенко повторил свои тезисы времен Евромайдана о недопустимости выполнения требований Юго-Востока по федерализации и государственному статусу русского языка.

Как известно, именно отказ от компромисса по этим пунктам привел к уходу Крыма и началу гражданской войны в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всем должно быть четко понятно – Украина унитарное государство с единственным государственным языком. Так написано в Конституции. И никаких федераций и специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина», – заявил Порошенко.

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