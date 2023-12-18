Чхартишвили-Акунин объявлен террористом. Зильбертруд с позывным «Быков» пока иноагент

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Писатель Григорий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом Борис Акунин, внесен сегодня Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, в отношении Чхартишвили Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подозревается в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Судя по всему, основанием для возбуждения стал резонансный пранк Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса).

Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск.

Акунин не стал скрывать, что он в шоке от решения Росфинмониторинга, и начал истерить.

«Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться – не возвращайтесь», – написал бывший писатель на своем сайте.

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попробовал пошутить в своем тг-канале.

«Да, Карл, с фармацевтикой в стране беда…», – написал он.

А политолог Павел Данилин возмущен тем, что террористом до сих пор не признан поэт-иноагент Дмитрий Быков, которого тоже разыграли пранкеры.

«Акунин-Чхартишвили официально признан террористом и экстремистом. А Быков-Зильбертруд и еще сотни три такой же швали, еще нет. Недоработка», – негодует Данилин.

А его коллеге Сергею Маркову не нравится, что все пишут: писатель Борис Акунин занесён в списки террористов.

«Но это не может быть. Писателя Бориса Акунина не существует. Это псевдоним большой группы писателей – “литературных негров”, которые написали более сотни книг, которые приписаны писателю Григорию Чхартишвили, которого в патриотических кругах называют Чёртхишвили. А он к православию тоже плохо относится, как и к русским?», – написал Марков.

Публицист Сергей Мардан считает, что решение Росфинмониторинга носит не столько процессуальный, сколько политический смысл.

«Вопрос с книжками решен кардинально. Книжки террористов продавать – нельзя. Остаются вопросы по фильмам и сериалам по мотивам романов террориста Чхартишвили», – написал Мардан.

На прошлой неделе крупнейшее издательство АСТ сообщило о прекращении выпуска книг Акунина и иноагента Быкова. Кроме того, сеть магазинов «Читай-город – Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» объявили, что не будут торговать их книгами.

Президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев считает, что книги всех иноагентов нужно снять с продаж.

«Не нужно дожидаться повода. Решение по Акунину и Быкову абсолютно правильное, но запоздалое. Эти люди уже много лет ведут антигосударственную деятельность», – сказал Чеченев в интервью «Абзацу».