Чхартишвили с позывным «Акунин» пожаловался «Зеленскому», что его ненавидят

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Украине недостаточно «выиграть войну», ей нужно добиться, чтобы в России не было путинизма, «чтобы не было этого огромного гноилища».

Об этом бежавший в Лондон писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ему под видом президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о победе в войне, то с моей точки зрения, эта победа может произойти только, если в России произойдет раскол и взрыв. Потому что никакие военные победы кремлевский режим, скорее всего, не свергнут», – сказал Акунин.

Раскол и взрыв, по его мнению, способна устроить либеральная российская оппозиция, которую к огорчению писателя, на Украине не любят.

«Нас все ненавидят. «Хороший русский – мертвый русский». Все вот это вот. Это существенным образом деморализует всю демократическую российскую общественность, которая с самого начала на стороне демократии и Украины, но все время получает, в первую очередь, от украинцев по шее и забивается по углам, демотивируется и, в общем, мало что делает. Подумайте, пожалуйста, про это. Иначе эта война может тянуться до бесконечности. У Путина должна загореться земля под ногами. Может быть, я параноик, но я всерьез отношусь к возможности применения ядерного оружия», – жаловался «Зеленскому» Акунин.

По его словам, представители украинской интеллигенции в Европе бегают и прячутся, потому что боятся подвергнуться остракизму в своей стране. Акунин попросил «Зеленского» послать им сигнал.

«Я не появляюсь на украинском телевидении очень давно, потому что каждый раз после этого ты получаешь заряд ненависти», – ныл беглый писатель.

Он поддержал удары Украины по приграничным российским областям.

«Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем. Вы имеете право абсолютно на все», – сказал Акунин, но при этом призвал «украинского президента» воевать не только оружием, а привлекать к борьбе российских ренегатов.