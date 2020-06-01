Член НАТО благодарит Минобороны РФ за помощь

01.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Вклад российских военных медиков, оказавших помощь Италии в противодействии эпидемии COVID-19, имел основополагающее значение.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил посол Италии в Москве Паскуале K.Терраччано, отвечая на вопрос, была ли помощь РФ в борьбе с коронавирусом полезной или же ненужным пиаром, о чем говорили отдельные скептики и СМИ.

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«Позвольте мне поблагодарить правительство Российской Федерации и особенно министерство обороны за оперативную помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Более ста российских специалистов работали бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях страны, прежде всего в Ломбардии. Их работа достойна высших похвал, население Италии благодарно вашим экспертам, и ваш вклад в преодоление этой чрезвычайной ситуации, начиная с самых ранних фаз эпидемии, имел основополагающее значение.

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