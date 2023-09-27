Член НАТО решил спихнуть Украине негодные ракеты

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Украина получит от Болгарии просроченные и не подлежащие ремонту ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300. Такое решение приняла комиссия по обороне Национального собрания страны, сообщает bnr.bg.

Министр обороны Тодор Тагарев поддержал это решение.

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Он отметил, что ранее предпринимались попытки ремонта данных ракет, но все они оказались безуспешными. Таким образом, передача Украине бракованной продукции не создаст угрозу для безопасности Болгарии.

Между тем, крайне резко отреагировала болгарская оппозиция. По их мнению, предоставление ракет является шагом к полному лишению страны зенитно-ракетных комплексов. Болгарская социалистическая партия потребовала отставки министра обороны страны.

«Дело в том, что вы посягаете на последние зенитно-ракетные комплексы Болгарии. О чем нам еще говорить? Вы министр обороны Болгарии или Украины? Единственное, что вы можете сделать, это уйти в отставку и больше не о чем говорить», – заявил один из лидеров болгарских социалистов, капитан 1 ранга в отставке Борислав Гуцанов.

По словам лидера партии «Возрождение» Николая Дренчева, отказ от собственных комплексов С-300 самоубийственен для страны:

«Если мы сейчас начнём списывать и отдавать наги ЗРК по той причине, что они уже устарели – даже не морально, а чисто технически, я действительно считаю, что это убийственное направление, в котором мы подталкиваем нашу армию, и мы подталкиваем ее по политическим причинам».

Тем не менее, глава Генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов заявил, что у него есть доказательства, что эти ракеты не подлежат ремонту. По его словам, хранить подобное оружие на складе опасно – это подвергает угрозе жизни персонала.

Таким образом, Украина получает от своих новоявленных союзников по НАТО неликвид, не подлежащий ремонту и способный, разве что, приземляться на фермерские угодья в Молдове и других соседних странах.