Член оборонного комитета объяснил аргументы сторонников «партии заморозки СВО»
Сторонники заморозки СВО убеждают Владимира Путина, что передышка пойдёт на пользу России, поскольку Запад будто бы снизит финансирование бандеровской Украины.
Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди в окружении Путина небезосновательно считают, что после того, как война закончится на ЛБС или в идеале для них на административных границах Луганской, Донецкой областей, Запад потеряет интерес и желание давать нам деньги на поддержку наших ВС и экономики, украинская армия будет вынуждена сокращать свою численность, а бюджет тратить огромное количество денег на восстановление, которого сейчас фактически нет», – сказал Рахманин.
По его словам, по логике Москвы, эти факторы в итоге приведут к военному и ослаблению Украины и дадут возможность России нарастить силы. Причем депутат добавил, что РФ «небезосновательно рассчитывает на снятие части санкций, разморозку активов и доступ к западным технологиям».
«Насколько они правы в своих расчетах? Сложный вопрос, но определенная логика в том, на что они рассчитывают, есть. Они понимают, что с нынешними темпами наполняемости личного состава, финансовой историей они продвинуться далеко, отвоевать Херсон, захватить Запорожье не могут. Но они хотят иметь плацдарм, потому что если они выйдут на административные границы, у них рядом будет Изюм, например», – тревожится Рахманин.
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