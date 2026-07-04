Член оборонного комитета объяснил аргументы сторонников «партии заморозки СВО»

Игорь Шкапа.  
04.07.2026 23:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сторонники заморозки СВО убеждают Владимира Путина, что передышка пойдёт на пользу России, поскольку Запад будто бы снизит финансирование бандеровской Украины.

Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сторонники заморозки СВО убеждают Владимира Путина, что передышка пойдёт на пользу России, поскольку Запад...

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«Люди в окружении Путина небезосновательно считают, что после того, как война закончится на ЛБС или в идеале для них на административных границах Луганской, Донецкой областей, Запад потеряет интерес и желание давать нам деньги на поддержку наших ВС и экономики, украинская армия будет вынуждена сокращать свою численность, а бюджет тратить огромное количество денег на восстановление, которого сейчас фактически нет», – сказал Рахманин.

По его словам, по логике Москвы, эти факторы в итоге приведут к военному и ослаблению Украины и дадут возможность России нарастить силы. Причем депутат добавил, что  РФ «небезосновательно рассчитывает на снятие части санкций, разморозку активов и доступ к западным технологиям».

 

«Насколько они правы в своих расчетах? Сложный вопрос, но определенная логика в том, на что они рассчитывают, есть. Они понимают, что с нынешними темпами наполняемости личного состава, финансовой историей они продвинуться далеко, отвоевать Херсон, захватить Запорожье не могут. Но они хотят иметь плацдарм, потому что если они выйдут на административные границы, у них рядом будет Изюм, например», – тревожится Рахманин.

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English version :: Читать на английском Член оборонного комитета объяснил аргументы сторонников «партии заморозки СВО»

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