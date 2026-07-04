Член оборонного комитета объяснил аргументы сторонников «партии заморозки СВО»

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Сторонники заморозки СВО убеждают Владимира Путина, что передышка пойдёт на пользу России, поскольку Запад будто бы снизит финансирование бандеровской Украины.

Об этом в эфире «24 канала» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в окружении Путина небезосновательно считают, что после того, как война закончится на ЛБС или в идеале для них на административных границах Луганской, Донецкой областей, Запад потеряет интерес и желание давать нам деньги на поддержку наших ВС и экономики, украинская армия будет вынуждена сокращать свою численность, а бюджет тратить огромное количество денег на восстановление, которого сейчас фактически нет», – сказал Рахманин.

По его словам, по логике Москвы, эти факторы в итоге приведут к военному и ослаблению Украины и дадут возможность России нарастить силы. Причем депутат добавил, что РФ «небезосновательно рассчитывает на снятие части санкций, разморозку активов и доступ к западным технологиям».