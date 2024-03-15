Член оборонного комитета Рады: «Толку от рейда власовцев через границу РФ – никакого»

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Основным заданием прорывающих с огромными потерями российскую границу неовласовских вооружённых группировок является дестабилизация и срыв президентских выборов. Однако на деле «максимальной пользой» окажется лишь «яркая картинка» для западных медиа, о которой все забудут через неделю.

Об этом говорили участники эфира на канале издания «Украинская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан поспешил заявить, что неовласовские группировки уже фактически задание своё выполнили.

«Уже влияют на население России. Мы видим по тем соцсетям Белгородской, Курской областей – и не только, что населению уже точно не до выборов. То есть основное своё задание и РДК, и легион «Свобода России», они уже выполнили. Они продолжают действовать, действовать рейдово, речи не идёт о том, чтобы взять под контроль всю область. Но главное, что дестабилизирована эта область полностью. Российские силовики, административные учреждения там парализованы и действовать не могут», – расхваливал диверсию Кузан.

Однако, когда спросили депутата Верховной рады Сергея Рахманина как представителя комитета нацбезопасности, повлияет ли это на «легитимность Путина», и какие могут быть последствия операции, он ответил коротко: «Никаких».

«С военной точки зрения – это ни о чём. С военно-политической точки зрения – это почти ни о чём. С медийной точки зрения – да, это эффектно. К чему могут приводить подобные рейды? Во-первых, то, о чём говорили наши чиновники абсолютно справедливо, Россия должна чувствовать, что она является частью войны, жители РФ тоже должны почувствовать на себе ужасы войны. Во-вторых, это картинка. Это яркая картинка, которую охотно будет подхватывать западные каналы. Третье, это всё-таки определённое давление на маленькую, но всё же часть населения. Выборы это, конечно, не сорвёт, легитимность выборов под сомнение не поставит. Что касаемо влияния на войну – максимально приближно к нулю. Точка», – разочаровал собеседников Рахманин.

По его словам, об этом забудут уже через неделю.

«Если такие рейды будут ежедневно, еженедельно на всём протяжении российско-украинской границы – тогда да. Но нет таких ресурсов у тех структур, которые себя называют РДК, «Сибирским батальоном» – для того, чтобы проводить такие рейды на существенную глубину с большими средствами. Это психологическое давление, но назвать его существенным…это история – поговорить пару дней, через неделю мы об этом забудем, я вам гарантирую», – заключил комитетчик.