Член общественной палаты России объявил информационную войну «хозяину Молдовы»

16.05.2019, Москва, Елена Острякова

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, которого перед Днем Победы не пустили в Молдову, объявил сбор фактов о беззаконии в этой стране.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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«Обращаюсь к молдавским правозащитникам, журналистам, активистам и просто неравнодушным гражданам: если у вас есть материалы, любопытные факты того беззакония, которое процветает в вашей стране из-за олигархического режима Плахотнюка & Ко (Влад Плахотнюк, олигарх, которого называют хозяином Молдовы — ред.), присылайте мне в Telegram.

Я и ведущие аналитики нашего Фонда защиты национальных ценностей будем внимательно мониторить ситуацию в Молдавии и самым тщательным образом придавать огласке все, о чем молчат местные СМИ», – написал Малькевич.

Александр Малькевич прилетел в Кишинев самолетом авиакомпании Air Moldova 8 мая. В течение часа его допрашивали пограничники, а потом заявили, что он является «нежелательной персоной», изъяли у него паспорт и депортировали. Позже в Пограничной полиции Молдовы объяснили отказ во въезде тем, что «на пограничном контроле он не смог обосновать цель визита в республику».

Вице-председатель партии «Платформа «ДА» Александр Слусарь увидел в запрете на въезд российскому общественнику происки лидера Демократической партии Молдовы и олигарха Влада Плахотнюка.

Власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Ранее в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.