Член ОП РФ Колясников поддержал призыв Пригожина заблокировать YouTube в России

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Член Общественной палаты России, директор ООО «Алмаз», бизнесмен, владелец Telegram-канала ZERGULIO Сергей Колясников поддержал предложение предпринимателя Евгения Пригожина по блокировке YouTube в России.

По мнению общественного деятеля, видеохостинг превратился в антироссийскую русофобскую клоаку.

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«Я, в принципе, согласен, потому что, если бы эта социальная сеть хотя бы какой-то баланс интересов соблюдала (я уже не виду про законность). То есть там ни свободы слова, ни соблюдения законов Российской Федерации — там ничего этого нет уже очень давно. А сейчас YouTube превратился в антироссийскую русофобскую клоаку», — заявил член ОП РФ.

Колясников обратил отдельное внимание на то, что видеохостинг блокирует все пророссийские материалы, но распространяет западную пропаганду.

«Там любые пророссийские, да даже нейтральные материалы просто банятся на раз. Я не понимаю, зачем нам вообще вот это вот такое пробандеровское, проамериканское, пронацистское гнездо медийное на территории России», — добавил Колясников.

В заключение общественный деятель выразил уверенность, что от блокировки YouTube в России никто не пострадает. В пример он привел Китай, где жил не один месяц. Там, по словам Колясникова, никто не огорчен ограничением доступа к видеохостингу.

«Ничего не произойдет если YouTube будет заблокирован. Я в Китае жил не один месяц, там YouTube заблокирован, никто от этого не страдает. Так что я считаю, это правильно. Поддерживаю», — подытожил Колясников.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин выступил с предложением по блокировке YouTube на территории России. Он направил письмо в прокуратуру с просьбой проверить площадку на нарушения российских законов.

По мнению Пригожина, в России достаточно аналогов западных сервисов, например, «ВКонтакте» и RuTube. Предприниматель подчеркивает, что YouTube на сегодняшний день стал «информационной чумой», а деятельность видеохостинга направлена против России.