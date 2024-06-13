«Член семьи изменника Родины»: в доме Галкина обыск

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В доме на Рублевском шоссе у старшего брата юмориста-иноагента Максима Галкина Дмитрия прошли обыски.

Оперативные действия связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. Дмитрий Галкин возглавляет Арзамасский машиностроительный завод – ведущее предприятие России по выпуску БТР-80, БТР-82, БТР-90, вездехода «Ветлуга», армейского автомобиль «Водник», пожарной машины «Пурга», внедорожника «Тигр», бронетранспортеров «Медведь» и «Бумеранг». Всего завод заключил с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд руб.

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Либеральный тг-канал «Бриф» сообщает, что Дмитрий Галкин с 2006 года передвигается на автомобиле с элитной номерной серией АМР. Как и ЕКХ, эта серия традиционно выдавалась для автомобилей силовиков и топ-чиновников. В частности, такие номера, как на автомобиле Галкина-старшего, принадлежат Федеральной службе безопасности. Служебные спецсерии номеров нельзя купить.

«Братья Галкины, сыновья последнего главкома бронетанковых войск СССР. Он удачно пригодился Ельцину в 91-м, потому остался в элите. Поселился с Ельциным в одном доме на Осенней улице. Недвижку в Израиле старший брат прикупил еще при жизни отца. Младший вот пошел по косой эстрадной дорожке», – поясняет политолог Алексей Мартынов в своем тг-канале.

«Даже представить себе не мог размер грибницы шайки старухи Певзнер Мадам Брошкиной. Оказывается, они даже в МО залезли, в сферу производства вооружений», – поразился военкор Дмитрий Стешин. «Пытаюсь как-то объяснить себе эту ситуацию. Младший брат – иноагент и борется с Российским государством, а старший тем временем – поставляет боеприпасы Минобороны. Это вообще возможно? Я понимаю, что отец братьев Галкиных был генералом, но формулировка «член семьи изменника Родины» мне представляется юридически и логически очень разумной. Даже в корпоративной практике такой контракт ни один отдел комплайенс никогда не согласовал бы. Вот, наверное, Белоусов удивляется от такой удивительной толерантности в военном ведомстве», – размышляет публицист Сергей Мардан.

«Интересно, по какому критерию Галкин будет отрекаться от старшего брата – как от снабженца ненавистной армии России или как от коррупционера?», – иронизирует член совета по правам человека Марина Ахмедова.

По данным военкора Андрея Филатова Максиму Галкину не придется отрекаться от старшего брата, ведь он живет неподалеку от семейства Пугачевой в элитном поселке в израильском городе Герцлия. Военкор предполагает, что именно по этой причине к качеству БТР-82 возникают большие вопросы.

«Так-то неплохая машина, но утыкания пушек за…бывают экипажи регулярно. Когда поехали крошить укроп и на самом передке оказались безоружными. Благо калаши в бойницы высунули и прикрыли свой отход. Трудно было хотя бы китайские камеры заднего вида добавить? Это жлобство или предательство? Или русских не жалко? И почему кормиться с оборонки это богоугодненько, а поддержать Страну – не по-христиански?», – написал Филатов.