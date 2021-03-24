Член «Слуги народа» пообещал украинцам разгром ВС РФ в херсонских степях

24.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае, если Россия решит провести наступательную операцию на Украину со стороны Крыма, чтобы разблокировать канал подачи воды, ее ждут «непоправимые потери».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил внештатный советник комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Киеврады от партии «Слуга народа» Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если говорите про Крым, то вы, наверное, знаете, что системно проводятся учения, что возможна эскалация именно из Крыма, поскольку тема поставки воды в Крым остается открытой, и не исключается вариант военного вмешательства на территорию Украины, чтобы получить из материковой части воды на временно оккупированную территорию Крыма.

То есть, такие варианты не исключаются, но наши Вооруженные силы проводят учения, они происходят ежегодно и к такой эскалации тоже готовы абсолютно на сто процентов. То есть никаких нет даже сомнений, что если Российская Федерация будет пытаться прорываться из Крыма на материковую часть для того, чтобы получить воду, они тут понесут чрезвычайно тяжелые потери и после этого, я не думаю, что восстановятся», – бредит Федоренко.