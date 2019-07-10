10.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Мнение, Политика, Россия
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Член Совета Федерации хочет запретить грузинской певице вьезд в Россию

Грузинской певице Нино Катамадзе, ранее назвавшей Россию «оккупантом», а президента Владимира Путина – «врагом», могут законодательно запретить въезд на территорию страны.

С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания выступил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне произошедшего в Грузии несколько ушел на второй план скандал с грузинской певицей Нино Катамадзе, которая заявила, что она считает Россию врагом, ненавидит её, и больше в Россию приезжать не будет.

Мы ввели в свое время ограничение на въезд в Россию политиков и общественных деятелей из зарубежных стран, в том числе из Украины, которые выступают с антироссийскими русофобскими заявлениями.

На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, и при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным и циничным.

В связи с этим, я предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию, и поступать так впредь с теми фигурами, независимо от их общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями», – отметил он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «формализовать» обращение Пушкова.

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