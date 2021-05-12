Член тайного общества рассказал о шансах Кудрина стать преемником Путина

12.05.2021, Москва, Елена Острякова

Серия публикаций в американских СМИ о том, что США рассматривают главу Счетной палаты Алексея Кудрина как наиболее приемлемого для США приемника президента РФ Владимира Путина, инспирирована из Кремля. Там якобы подбирают удобного спарринг-партнера на президентские выборы 2024 года. Ранее такими партнерами выступали бизнесмены Михаил Прохоров и Павел Грудинин.

Об этом в интервью либеральному адвокату Марку Фейгину заявил скандальный профессор Валерий Соловей, рекомендующий себя как член тайной организации, управляющей миром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кудрин, в этом смысле, подходящий персонаж, он же совершенно безобиден. И явно, что большого количества голосов он собрать не сможет. Не потому, что он плохой министр финансов, а потому, что он не харизматик. Он не столь привлекателен, его профессорская манера, может быть, хороша для семинаров экономических и для встреч с бизнес-элитой, но совершенно точно не для ведения агитаций и пропаганд. Грудинин в этом смысле выглядел гораздо убедительнее», – рассуждает Соловей.

Он призвал не преувеличивать влияние в России так называемой ельцинской Семьи, к которой относят системных политиков-либералов, в том числе Кудрина.

«Что касается Семьи, точнее, остатков Семьи, она играет очень важную роль модератора между различными элитными группировками, старыми и не только старыми, но ее влияние не надо преувеличивать. Они, конечно, размышляют о вариантах транзита, но не стоит преувеличивать их роль и значение, это совершенно точно. Они готовы были бы предложить какую-то схему, пусть не имея уже того веса и влияния, которые были естественно в 1999 и 2000 годах, но те же самые люди. Они готовы предложить некую, как им кажется, рабочую схему, но пока этой схемы нет. И с их точки зрения один из приемлемых вариантов оказался бы кто-то из губернаторов», – заключил Соловей.

Напомним, о Кудрине как о выгодном для США приемнике Путина написали на прошлой неделе издания The Hill и The National Interest. В России комментаторы полагают, что публикации в американских СМИ – это часть пиар-кампании самого Кудрина.