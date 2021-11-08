Членам партии «Яблоко» запретили признавать российский Крым

Новости Украины

Члены либеральной партии «Яблоко» не должны признавать принадлежность Крыма России.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – не наш. Это позиция партии, сформулированная 7 лет назад. «Россия провела аннексию Крыма» – это правильный ответ», – сказал Иваненко.

Сейчас с «Яблоке» проходит кампания по ущемлению в правах тех членов партии, которые поддерживают так называемо «умное голосование», придуманное блогером-уголовнивком Алексеем Навальным.

Партия «Яблоко» на последних парламентских выборах набрала всего 1,5%. Эксперты полагают, что она упорно теряет рейтинг и наращивает антирейтинг на заявлениях своих лидеров о Крыме. Однако Москве «Яблоко» получило 5% голосов, а в Петербурге – 7%.