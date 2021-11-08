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08.11.2021 16:51
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Членам партии «Яблоко» запретили признавать российский Крым

Новости УкраиныЧлены либеральной партии «Яблоко» не должны признавать принадлежность Крыма России. Об этом сегодня в...

Члены либеральной партии «Яблоко» не должны признавать принадлежность Крыма России.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – не наш. Это позиция партии, сформулированная 7 лет назад. «Россия провела аннексию Крыма» – это правильный ответ», – сказал Иваненко.

Сейчас с «Яблоке» проходит кампания по ущемлению в правах тех членов партии, которые поддерживают так называемо «умное голосование», придуманное блогером-уголовнивком Алексеем Навальным.

Партия «Яблоко» на последних парламентских выборах набрала всего 1,5%. Эксперты полагают, что она упорно теряет рейтинг и наращивает антирейтинг на заявлениях своих лидеров о Крыме. Однако Москве «Яблоко» получило 5% голосов, а в Петербурге – 7%.

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