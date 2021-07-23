Членом НАТО Украина в нынешних границах не станет – киевский дипломат

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Взяв курс на НАТО, Украина нарушила Декларацию о независимости и принципов, по которому сформировался «Будапештский меморандум», гарантированный территориальную целостность и безопасность.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины, принимающий участие в подготовке «Будапештского меморандума», Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основе всего ядерного разоружения Украины лежала Декларация о провозглашении суверенитета от 16 июля 1990 года с двумя принципами. Первый – нейтралитет и второй – ядерное разоружение. Эти принципы – те, кто делал эту декларацию, они брались в пакете. И эти принципы работают в пакете. Когда мы получили гарантии, мы получили гарантии пяти членов Совета безопасности ООН, обладающих ядерным оружием. По существу, мы получили аналог договора по Австрии », – сказал Чалый.

«Вы помните, как тяжело австрийское государство, и только в результате компромисса между Соединенными Штатами, западным блоком и Советским Союзом удалось выведены на территории Австрии и Австрии право на свое независимое развитие» нейтралитета… Подписав этот меморандум, перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли, мы бы никогда не имели 14-го года. То есть положить в основу своей политики «Будапештский меморандум». То есть грубо говоря, на базе «Будапешта» выполнить второй принцип декларации о суверенитете, то есть декларировать, что мы постоянное государство », – добавил экс-министр.

«По существу,« Будапештский меморандум »и был закреплением этого статуса. С 91-го до 96-го мы как внеблоковое, нейтральное государство, и «Будапешт» был международно-правовым закреплением этого статуса, но, подписав «Будапешт», мы, по существу, положили его в ящик и постарались забыть о нем, причем сознательно. Потому что мы, начиная с середины 95-го, в 96-м сформулировали принцип НАТО в НАТО. То есть, мы приняли другую концепцию безопасности, что наша безопасность будет обеспечена нашим членом в НАТО. Это две совершенно разных концепции, которые вместе не взлетают », – заявил Чалый.

Дипломат также одобрил, что в НАТО вступить со всей территорией Украина не сможет:

«Практически мы в нем не можем быть по определению, в силу нашего геополитического положения. А если точнее сказать, но тогда совсем с другой территорией, чем та, которая у нас есть в границах 91-го года. Причем, это уже не имеет никакого отношения к международному праву – это имеет отношение к балансу сил и реальной геополитике. Это реальность ».