06.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Членов экипажа «Гетмана Сагайдачного» заперли в вертолётном ангаре


У одного из украинских военных моряков, служащих на флагмане ВМСУ – фрегате «Гетман Сагайдачный», обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала «24», передает корреспондент «ПолитНавигатоа».

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Для того, чтобы не допустить массового заражения, 30 членов экипажа, контактировавших с инфицированным, заперли в вертолётном ангаре корабля, где они проведут ближайшие две недели.

«Кроме того, Covid-19 подозревают у одного из моряков спасательного корабля «Александр Охрименко», – добавляют авторы материала.

Всего же на Украине, по состоянию на сегодняшний день, подтверждены 76808 случаев заболевания коронавирусом нового штамма, из них 1819 человек скончались.

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