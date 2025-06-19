«Членство Украины в НАТО – ужасная идея. США потратили кучу денег впустую» – сенатор Круз

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 10:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина, Финансы


Разговоры о том, что Украина когда-либо сможет претендовать на членство в НАТО – это ужасная идея.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил сенатор Тед Круз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разговоры о том, что Украина когда-либо сможет претендовать на членство в НАТО – это...

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«Это ужасная идея, и я решительно выступал против вступления Украины в НАТОЯ проголосовал за первоначальный транш-финансирование, а затем голосовал против последующих. Так что это не сработало. Я был где-то посередине.

Я не был ни за Украину, ни за Россию с самого начала. Я проголосовал за первоначальное транш-финансирование, потому что хотел, чтобы Россия проиграла. Я думаю, что администрация Байдена распорядилась этими деньгами ужасно. Я думаю, что они потратили кучу денег впустую», – заявил Круз.

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