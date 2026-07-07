«Членство в ЕС повисло на волоске» – Климкин напуган грядущими выборами во Франции 

Игорь Шкапа.  
07.07.2026 23:59
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


От результатов выборов во Франции зависит судьба потенциального членства Украины в ЕС

Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

От результатов выборов во Франции зависит судьба потенциального членства Украины в ЕС Об этом...

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Экс-министр считает, что от результатов этих выборов будет зависеть, сохранится ли формат поддержки киевского режима со стороны ЕС. Он говорит, что без сегодняшней Франции ЕС в нынешнем виде просто невозможен.

«Франция единственная страна в ЕС, которая имеет ядерный потенциал, и недавно приняла решение увеличить количество боеголовок», – отмечает Климкин.

По его словам, Украина не так много получает от Парижа в количественном измерении, но имеет значение голос Франции в ЕС.

«От этого фундаментально зависит наша евроинтеграция. Мы, конечно, можем открывать или закрывать кластеры, главы, эта вся история важна. Но она не только технологическая, а и политическая. Без политических решений в таких странах, как Франция, мы никуда дальше не пойдем и не поплывем», – тревожится Климкин.

Напомним, что парламентские выборы во Франции пройдут в апреле следующего года. Последние соцопросы фиксируют неутешительные результаты для глобалистов – сторонников киевского режима.

Согласно данным агрегированных социологических опросов на июль 2026 года (в частности, трендам PolitPro), на данный момент лидирует с большим отрывом партия «Национальное объединение» (лидеры — Жордан Барделла и Марин Ле Пен) – 35%. При этом ныне правящая коалиция «Вместе» – имеет лишь 14% поддержки.

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