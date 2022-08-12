Членство в НАТО невозможно в нынешних границах, – украинский дипломат

Новости Украины

Членство Украины в НАТО невозможно в ее территориальных границах, сложившихся после развала СССР. Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Чалого, при этом, Украине придется договариваться о компромиссе с Россией.

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«Я в данном случае всегда был членом команды и очень искренне стремился, и считаю, что лучшее средство для нашей безопасности – это членство в НАТО. Однако, как специалист, я всегда понимал, что эта цель, ее невозможно достичь – это раз, а когда она может быть достигнута, то за это мы должны будем очень много заплатить. Я это прогнозировал, то есть, частью нашей территории, частью нашего населения. Для себя я за соборность Украины и ради этой соборности в границах 91-го года я готов искать компромиссы с кем угодно. Но другая точка зрения, что мы не ищем компромиссов», – заявил Чалый.