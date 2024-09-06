Члены команды Санду выбалтывают ее истинные намерения

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, одобривший на международном форуме в Праге вторжение ВСУ в Курскую область России, и депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару, заявивший, что осенью возможен запрет канонической Православной церкви, выболтали истинные взгляды и намерения команды Санду, которые они скрывают в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции. Об этом в эфире программы «Пульс» на Canal 5 заявил молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко.

«Шоймару сказал то, что не должен был говорить. Они все так думают, конечно. Они хотели бы этого добиться – запретить каноническую Православную церковь по примеру Украины. Но они молчат, потому что понимают, что это крайне непопулярная идея, и она вызовет серьёзный конфликт на религиозной почве во всём обществе. То есть это дело – вообще не его инициатива. Борьба с РПЦ инициируется и курируется правительством США при активном участии Константинопольского патриархата. Это их тема – выдавливать Россию и подавлять влияние её Православной церкви. То есть и в Прибалтике это произошло, а Украина просто уничтожает эту Церковь-мученицу. Конечно, они хотели бы это провернуть и здесь. Но поскольку это непопулярно, они помалкивают», – сказал эксперт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В этой же связи он рассматривает и одобрение Попшоем атаки ВСУ на Курскую областью в ходе форума в Праге.

Реклама

«Попшой думал, что среди своих говорит. Он говорил то, что им нравится, и приветствовал вторжение Украины в Курскую область РФ. А потом они это дело тоже очень быстро замяли: сказал – ну сказал, не так поняли. Ну реально, потому что бред какой-то, когда министр иностранных дел, один из нескольких чиновников, который имеет право выступать от имени государства, одобрил вторжение украинских сил на историческую территорию самой России», – подчеркнул Чубашенко.

По его словам, Санду перед выборами опасается реакции священников и прихожан на более тысячи приходов Молдавской митрополии. Однако этой темой они займутся вновь после победы на выборах президента и парламента.

«Они перезакрепят свою власть на президентских и парламентских выборах, и тогда они разойдутся по полной программе. И у нас это будет как попытка перегнать всех из Молдавской митрополии РПЦ в раскольническую Бессарабскую митрополию», – считает Чубашенко.