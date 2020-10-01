Члены Палаты представителей США предлагают осудить отравление Навального

01.10.2020, Москва, Андрей Соколов

Вопрос об осуждении «отравления» блогера Алексея Навального подняли в комитете по международным делам Палаты представителей США.

Члены комитета намерены осудить отравление россиянина, ссылаясь на заключение немецких властей о том, что Навального, якобы, отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также члены комитета обсудили деятельность бизнесмена из России Евгения Пригожина и связанных с ним компаний, которые, по их мнению, представляют угрозу для национальных интересов и безопасности Соединенных Штатов. Прежде Министерство финансов США ввело санкции против лиц и организаций, которые каким-либо образом связаны с Пригожиным, передает «Голос Америки».

Кроме того в палате представителей предложили осудить практику лишения свободы по политическим мотивам, а также призвать к освобождению политзаключенных в России.

Еще одной из тем стала судьба американского гражданина Тревора Рида. Его приговорили к девяти годам заключения в тюрьме РФ за нападение на полицейских. В сентябре группа законодателей внесла в Комитет по международным делам проект резолюции.

Под занавес обсуждения представители палаты подняли вопрос о необходимости запрета участия России в «большой семерке».