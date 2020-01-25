Члены СММ ОБСЕ в Донбассе выставили себя идиотами, связавшись с Белингкэт

25.01.2020, Киев, Александр Ростовцев

Горячим выдался январь 2015 года в Донбассе. Несмотря на подписанные в Минске осенью 2014 года мирные соглашения, укрепившаяся в Киеве бандеровская власть не оставляла попыток подавить упорное сопротивление народного ополчения ЛДНР, не считаясь с потерями и закрывая глаза на угрозу вооружённого мятежа у себя в тылу частей ВСУ и «добробатов».

Январь 2015 года был отмечен интенсивными боями в районе Дебальцево и за контроль над территорией Донецкого аэропорта, а также рядом громких провокаций со стороны ВСУ: ракетно-артиллерийскими ударами по мирным жителям Волновахи, по центру Донецка и по жилым домам Орджоникидзевского («декоммунизированного» в 2016 году в Левобережный) района Мариуполя возле улицы Олимпийской.

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В результате каждого из обстрелов погибли и серьёзно пострадали ни в чём не повинные люди, после чего, в телевизоре, на каком-нибудь международном сборище, возникал Порошенко, гневно трясущий «вещественными доказательствами преступлений сепаратистов» и требующий от мировой общественности «немедленно вмешаться и прекратить российскую агрессию против Украины».

Все эти кровавые манипуляции преследовали единственную цель: стимулировать Запад на дальнейшую политическую поддержку киевского режима, усилить санкционное давление на Россию, оказать финансовую поддержку стремительно сдувающейся экономике Украины и, наконец, принять решение о поставках тяжёлых вооружений ВСУ.

На Западе, естественно, возмущались, лили словесные мёд и патоку на чёрную душонку Порошенко, однако помогать не спешили: уж больно топорными выглядели попытки «командующего самой сильной армии Европы» выдать преступления своих «киборгов» за «террористическую деятельность ЛДНР».

Тем не менее, на Западе была предпринята попытка провести «независимое расследование» обстрела Мариуполя из РСЗО «Град» и «Ураган» 24 января 2015 года, в результате которого погибли 29 мирных жителей.

К «расследованию» была привлечена одиозная «экспертно-журналистская» группа Bellingat, которая, не слезая с дивана, совместно с американской издательской компанией McClutchy провела, а затем и обнародовала результаты, будто бы ракетный обстрел Мариуполя произошёл с территории, контролируемой ополченцами ДНР, под руководством российских военных.

Часть «информации», касающейся «перехвата телефонных переговоров подозреваемых», их установочные данные и фотографии была передана Bellingcat представителями бандеровской «безпеки», что уже само по себе феерично.

Опираясь на эти «данные», «следователи» Bellingcat на голубом глазу заявили, будто бы к ракетной атаке на Мариуполь причастны девять российских офицеров во главе с представителем Российской армии в Донецке полковником Горцем, получившие 23 января 2015 года от военного командования РФ приказ о начале военной операции.

Для обстрела города российскими военными были якобы развёрнуты две батареи РСЗО неподалёку от села Безымянное, причём, приводится информация, будто одна из батарей была приписана к загадочной 2-й отдельной Таманской моторизованной артиллерийской бригаде, а вторая – к не менее загадочной 200-й отдельной моторизованной артиллерийской бригаде.

Обстрел жилых кварталов Мариуполя по улице Олимпийской, по данным «расследования», произошёл якобы по ошибке, после чего обе батареи залпового огня были срочно выведены в Россию. В тексте «отчёта» Bellingat приводит потрясающие нюансы, будто российское командование быстро узнало об ошибке после выстрелов первой батареи, однако настояло на том, чтобы и вторая батарея отстрелялась по тем же координатам.

Целью же «российских РСЗО» «международные эксперты» указали два украинских опорных пункта (скорее, блокпоста) вдоль Таганрогского шоссе, которые «сепаратистам было необходимо уничтожить для успешного развития наступления на Мариуполь».

Вскоре восточные окраины Мариуполя посетила миссия ОБСЕ, заключившая, что «обстрел города произошёл с территории занятой сепаратистами».

В самой миссии ОБСЕ в Донбассе озвучивать «результаты собственного расследования» постеснялись, возложив неприятную процедуру озвучивания вранья на главу СБУ Грицака, который тщательно развил и дополнил «заключение» ОБСЕ всевозможными подробностями.

«Расследование» Bellingcat по ракетному обстрелу Мариуполя вызвало широкий общественный резонанс как на Западе, так и на Украине. Посыпались типичные для подобных случаев комментарии «шах и мат», «теперь не отвертитесь» и прочая словесная шелуха.

Был момент, когда казалось, что серьёзное международное расследование мариупольского инцидента неизбежно. Рассмотрению, однако, помешал тщательный анализ «документа» специалистами, выявивших многочисленные натяжки, огрехи и полную некомпетентность «независимых следователей».

Первое, на что обратили внимание даже не специалисты, а просто внимательные читатели «доклада», так это на полное незнание «беллингкэтовцами» знаков различий военнослужащих Российской армии, путавших генералов с подполковниками, а также на манипуляции с личными данными «фигурантов дела».

«Оперативные данные» на российских офицеров и их фотографии были явно позаимствованы «избушниками» из интернета и некритично вставлены лыком в строку «международным следствием» на зарплате.

Критикам Bellingcat очень понравилось, что «российские офицеры», выполнявшие приказ о ракетной атаке на Мариуполь, общались, судя по всему, по гражданским мобильникам, игнорируя спецсвязь, в результате чего в лапы «следствия» попали аудиообмен, метаданные и прочие детали, характерные для операторов коммерческой сотовой связи.

Странно также, что «избушники» не предоставили данные радиообмена штатных УКВ радиостанций «российских артиллеристов» в районе села Безымянное в момент проведения операции. Видимо, все в этот момент прилипли ушами к мобильникам, послав подальше военные средства связи.

Многие были удивлены, что украинская сторона «забыла» привести информацию артиллерийской разведки, хотя имеющихся в наличии у ВСУ советских приборов акустического обнаружения было бы достаточно для точного определения места стрельб РСЗО.

Далее, оказалось, что в Российской армии нет воинских соединений, обозначенных как «2-я Таманская и 200-я отдельные моторизованные артбригады», отчего возникает серьёзное сомнение в адекватной идентификации Bellingcat российских офицеров.

Замечательно, что, по версии Bellingcat, «двум российским батареям РСЗО» было приказано отходить к российской границе, «сохраняя маскировку и прячась в лесах», однако южная часть Донецкой области начисто лишена лесных массивов, если не считать небольших лесополос из акаций, высаженных свыше 50 лет назад с целью защиты территории от эрозии и степных пожаров. Прятать в этой куцей растительности две батареи из 4 – 6 боевых машин каждая – всё равно, что скрываться за шваброй во время игры в прятки.

Не менее странно и то, что артиллерийская подготовка готовящегося наступления ополченцев на Мариуполь вдоль Таганрогского шоссе произошла непосредственно по городу, а не по ближайшим опорным пунктам ВСУ в Бердянском и Ломакино.

Специалисты также отмечают, что, малый размер опорных пунктов ВСУ, рассчитанных максимум на взвод живой силы, делает бессмысленным применение против них РСЗО, рассчитанных на удары по большим площадям. Подобные цели подавляются огнём ствольной артиллерии.

Учитывая высокий уровень подготовки и опыт российских артиллеристов, представляется сомнительным их выбор в пользу «Градов» и «Ураганов», резко повышающий ошибку поражения гражданских объектов в результате рассеивания ракет. Тем более, что дистанция позволяла ополченцам использовать ствольную артиллерию.

Тем не менее, как отмечают специалисты по баллистике, утром 24 января 2015 года из всех вариантов артиллерийского огня мнимыми ополченцами под командованием не менее мнимых российских офицеров был выбран наихудший вариант, в результате которого ракеты РСЗО прошли как минимум в полутора километрах мимо цели, поразив жилые дома на восточной окраине Мариуполя.

Специалисты выражают сомнение, что столь грубую ошибку одновременно могли допустить батареи залпового огня, управляемые опытными офицерами.

Версию «диванных экспертов» Bellingcat и присоединившихся к ним «аналитикам» Humans Rights Watch о том, что обстрел Мариуполя вёлся с востока, опровергают показания очевидцев и направление воронок, свидетельствующих о том, что обстрел вёлся с трёх сторон, а направление большинства воронок от попаданий ракет были как раз направлены на восток, а не наоборот.

Серьёзный разнобой наблюдается между данными Bellingcat и показаниями миссии ОБСЕ по времени ведения огня из РСЗО, хотя вопрос этот принципиальный. Bellingcat утверждает, что «русские всё время стреляли из «Градов», начиная с 8 утра 24 января», тогда как ОБСЕ гундит о ракетной стрельбе в промежутке с 9.15 до 9.30.

Кроме того, «независимое расследование» не в курсе, какой тип боеприпасов был использован при обстрелах Мариуполя из РСЗО. Специалисты выносят этот вопрос в отдельную тему, поскольку боеприпасы для «Градов» отличаются от боеприпасов для «Ураганов» по своей мощности, дальности, точности и результатам воздействия на цели.

Не зная этих подробностей, любые экспертные рассуждения имеют характер гаданий на кофейной гуще и дают широкий простор для манипуляций.

На основе изучения мест попадания ракет, представляющих собой вытянутые с севера на юг эллипсы 600 х 300 метров, специалисты утверждают, что обстрел жилых кварталов города вёлся с северной и южной сторон. И не двумя батареями РСЗО, а, максимум, двумя кочующими системами «Град» и одной – «Ураган», причём более выраженный характер имеют следы обстрела с северного направления. Конкретно – к западу от населённого пункта Павлополь, расположенного в 15 км севернее Мариуполя, находящегося под контролем ВСУ.

Подводя итоги, западные эксперты в области баллистики делают неутешительный для фальсификаторов вывод:

1. Bellingcat допустил непрофессиональный подход к расследованию, не проверив данные украинских спецслужб.

2. Идентификацию подразделений и офицеров Российской армии, якобы привлечённых к операции по наступлению на Мариуполь в январе 2015 года, следовало провести с большой осторожностью.

3. Bellingcat не в состоянии указать ни принадлежность, ни тип ракет, которыми обстреливался Мариуполь, ни точно определить направление, откуда вёлся огонь. Что делает любые обвинения в адрес российских офицеров и донецких ополченцев, мягко говоря, необоснованными.

4. Информация о трёх кочующих РСЗО, выстреливших меньшее количество ракет и не с тех позиций, что были заявлены миссией ОБСЕ и Human Rights Watch, в интерпретации Bellingcat, обвиняющей в обстреле Орджоникидзевского района Мариуполя российских военных и донецких ополченцев, выглядит ложной.

5. Высказанные специалистами соображения в Bellingcat никак не прокомментировали, отчего «расследование» представляется грубо состряпанной пропагандой.

Тема эта представляется актуальной и через пять лет, поскольку обстрел жилых кварталов городов Донбасса и пренебрежение украинской стороной подписанных их лидером соглашениями о прекращении огня, является рутинной практикой и не способствуют развитию мирного процесса.

При этом Вооруженные силы Украины несут ответственность за большинство инцидентов, связанных с разрушением жилых домов и гибелью людей от ракетно-артиллерийских обстрелов.