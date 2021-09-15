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15.09.2021 19:58 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, экстремизм
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Члены запрещенной секты блокировали ЦИК РФ и бросились искать Панфилову

Несанкционированный пикет прошел сегодня у здания ЦИК РФ в Москве, когда там проходило заседание....

Несанкционированный пикет прошел сегодня у здания ЦИК РФ в Москве, когда там проходило заседание.

Об этом сообщает телеканал-иноагент «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около 50 человек пришли под здание ЦИК, чтобы выразить недоверие к избирательной системе России. Они утверждают, что не состоят ни в какой организации и просто по велению сердца съехались в Москву из разных регионов.

Часть из них проникла внутрь и пообщалась с представителями ЦИК. Председатель Комиссии Элла Панфилова к пикетчикам не вышла, но они ей передали свое «волеизъявление».

Тезисы послания довольно сумбурны, осуждается «переворот 1993 года», прививочная кампания и то, что Россию превратили в «страну-изгоя». Подписанты требуют немедленной отставки всех федеральных органов власти» и грозят восстанием.

Корреспонденту «Дождя» Фариде Рустамовой текст «волеизъявления» напомнил документы запрещенной в России за экстремизм партии «Воля». Ее основала Светлана Лада-Русь (Пеунова), которая придумала и распространила мистическое учение об инопланетных цивилизациях и грозящем нападении мифических существ. Организация имела признаки секты.

Силовых мер к пикетчикам полиция не применяла.

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