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21.09.2021 15:04 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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Чмут: Украина готовится оборонять Одессу без расчета на помощь кораблей США

Новости УкраиныУкраинская армия готовится к полномасштабной войне – в Генштабе осознали, что ни «антитеррористическая операция»,...

Украинская армия готовится к полномасштабной войне – в Генштабе осознали, что ни «антитеррористическая операция», ни «операция объединенных сил» не помогут и нужно настраиваться на большой конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чмут подчеркнул, что в Генштабе также понимают, что помощи от США и «союзников» ждать не стоит.

«Главнокомандующий видит четкую историю о том, что государство – не армия, а государство, должно готовиться к возможной полномасштабной войне. Не к АТО, ООС и еще чему-то, а к полномасштабной войне.

И раньше говорилось совсем иначе. Раньше говорилось: «НАТО нам поможет, Америка введет бесполетную зону», еще кто-то что-то сделает, союзники введут войска» и так далее. Сейчас посыл другой – что есть враг, он четкий, определенный, есть его количество вооружения и военной техники, есть направления удара, есть его потенциал. Соответственно, есть ВСУ и государство, и мы должны готовиться нашими силами и средствами противодействовать этому врагу без расчёта на то, что придет американский корабль и будет оборонять Одессу или американский самолет прилетит и из Василькова будет прикрывать Киев. Посылы меняются, восприятие ситуации изменяется», – заявил Чмут.

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