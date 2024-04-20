ЧП на маршруте Симферополь – Мелитополь

Любовь Смирнова.  
20.04.2024 10:23
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Общество, Россия


Инспекторы ДПС остановили рейсовый автобус «Симферополь – Мелитополь», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения.

От медицинского освидетельствования на степень опьянения мужчина отказался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инспекторы ДПС остановили рейсовый автобус «Симферополь – Мелитополь», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения....

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Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами остановили в районе села Новоандреевка недалеко от Симферополя. Поведение 41-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Инспекторам он объяснил, что на самом деле трезв, но запах перегара говорил об обратном.

«Дело в том, что я утром открыл холодильник, стояла вода и баночка с чем-то газированным. Оказалось, что это слабоалкогольный напиток. Я сделал пару глотков, из-за чего есть перегар. Но я трезвый, а за руль зажать больше было некого – напарник заболел, срывать рейс нельзя», – объяснил инспектору ДПС свое состояние водитель.

От управления транспортным средством его все равно отстранили. Микроавтобус поехал на стоянку на эвакуаторе. На водителя составили протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортными средствами на срок до двух лет.

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