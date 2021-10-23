ЧП по-молдавски. В Кишиневе потушили Вечный огонь и снова зажгли

23.10.2021 00:07 (Мск), Тирасполь, София Русу

Парламент Молдовы утвердил сегодня 30-дневное чрезвычайное положение в связи с кризисной ситуацией в энергетике, вызванной дефицитом газа. Контракт на его поставку из России до сих пор не заключен, и страна находится на пороге отключения от газовой трубы.

Сразу после введения ЧП приняли «меры экономии» – прекратили подачу газа к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

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Минобороны РМ объяснило, что такое решение принято в связи с кризисом в энергетической сфере и «в условиях снижения давления газа в системе», а также «из-за климатических факторов, таких, как сильный ветер». В ведомстве уточнили, что мера временная, и что подача природного газа к Вечному огню будет возобновлена после того, как система поставки газа наладится. Кроме того, отметили в министерстве, частица огня перевезена бойцами роты Почетного караула в Музей боевой славы и будет находиться там.

Новость о том, что на кишиневском мемориале потух Вечный огонь, моментально взорвала соцсети. Политики, представители гражданского общества жестко раскритиковали власти – и за Вечный огонь, и за катастрофическую ситуацию с газом, в которой оказалась Молдова накануне зимы.

«Ну вот и найден выход из кризиса, теперь газу всем хватит. А то в правительстве и парламенте столько шума было!» – отреагировал на решение властей журналист Валерий Демидецкий.

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович считает, что «хорошо, что до этого не дожили гвардии полковник Войцехович, Сухоруков, Сировина, Пашков и тысячи старых солдат, ежегодно из последних сил приходивших к Священному огню в День Победы».

«Как же стыдно перед теми, кто все-таки дотянул, кто дожил до того страшного дня, когда в Кишиневе погасили Пламя Памяти. И не надо словоблудить о «переносах» и «временных мерах». Когда в стране не осталось средств на память, здесь пора тушить свет. Позор!» – написал он на своей странице в Facebook.

Многие не стеснялись в выражениях – руководству страны крепко досталось.

«У этой власти только одна проблема (кризис) – с головой. Видимо, от безделья и непыльной «работы» с оффшорами и в НПО просто атрофировались мозги», – полагает член исполкома партии «Гражданский конгресс» Зураб Тодуа.

Буквально пригвоздил к позорному столбу молдавскую власть историк, политолог Борис Шаповалов.

«Желтая плесень PAS (пропрезидентская партия – прим. автора) плюнула в нашу душу, в могилы 650 тысяч граждан Молдовы, погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистскими оккупантами!!! Эти бездари, интриганы, русофобы, люди, не способные управлять даже тракторной бригадой колхоза, а не то что государством, по своей тупости и чванливости, впервые за 30 лет молдавской независимости проявили полнейший непрофессионализм и не смогли договориться с «Газпромом». И первыми от газа они отключили погибших за их свободу воинов, похороненных на кишиневском мемориале… Большего цинизма и подлости от режима Санду, Гросу и Гаврилицы ждать не приходится. Они не только живых не могут защитить, они даже мертвых на кладбище защитить не могут. Они просто плюют на память молдаван, погибших за то, чтобы эти подлецы появились на свет», – заявил Шаповалов.

Высказался по этому поводу и экс-президент страны, социалист Игорь Додон.

«Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны. Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента. Позор!» – написал он на своей странице в соцсети.

Тут же «прилетело» самому Додону.

Председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заметил, что Олег Тетеря, глава предприятия «Кишинев-газ», которое и отключило газ на мемориале по требованию Минобороны, является родственником Игоря Додона, бывшим депутатом от Партии социалистов.

«Вот вам и все оппозиционеры! По-моему, и те, и другие нас всех просто-напросто разводят», – написал Тулянцев. Относительно решения по Вечному огню он заявил: «Крайне дешевый элемент шантажа. Просто противно!»

Словами и постами в сетях дело не ограничилось – люди стали съезжаться к мемориалу, чтобы зажечь там свечи, пока нет Вечного огня. С такой идеей выступила журналист Александра Батанова.

«Пока у нас в стране такой «режим чрезвычайнейшей экономии газа», мы оставим на месте Вечного огня свечи. Это, конечно, не то же самое, что Вечный огонь, но нам кажется, что огонь там все равно должен гореть, хотя бы как символ того, что в самые сложные времена мы должны оставаться людьми, сохранять память поколений», – написала она и призвала других присоединиться к этой акции.

Председатель Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин, побывав на мемориале, рассказал в Facebook, что люди, в том числе молодежь, принесли свечи и как смогли восстановили Вечный огонь.

«Инициатива горожан в действии. Обращаюсь ко всем горожанам, людям доброй воли, тем, кто хочет продемонстрировать презрение к тем, кто принял решение, к подкаблучнику министра обороны, который выполнил это распоряжение, «Кишинев-газ». Это позор для нашей страны, и эта весть облетит весь мир, что молдавские власти не смогли договориться с «Газпромом» о поставках газа и решили продемонстрировать «Газпрому» и Путину, кто в Молдове хозяин. И наступили на гордость каждого молдаванина, который помнит и чтит подвиг павших в борьбе с фашизмом. Они решили нам наступить на горло, а мы решили им ответить и восстановить Вечный огонь», – заявил Шелин.

«Зря, господа нехорошие, вы погасили огонь, – предупредила в своем телеграм-канале журналист Елена Пахомова. – Запустили искры, из которых еще полыхнет пламя».

Полыхнет ли «пламя», будут ли выступления против руководства Молдовы, не справляющегося ни с одной из серьезных задач, стоящих перед страной, покажет время. А между тем искреннее народное возмущение уже возымело действие. Вечером в пятницу Вечный огонь на кишиневском мемориале снова загорелся – власти отыграли назад.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала перенос Вечного огня с мемориала в Кишиневе «технической ошибкой, которая уже исправлена» и пообещала «обеспечить, чтобы Вечный огонь горел».

«Видимо у нас испугались, что Матвиенко и об этом узнает, и включили обратно», – едко отметили пользователи соцсетей.

Напомним, что накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем молдавского парламента Игорем Гросу отметила, что в России будут учитывать позицию руководства РМ и участие главы этой страны Майи Санду в антироссийской акции «Крымская платформа».