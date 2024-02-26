ЧП в Крыму: Вооруженные бойцы ЧВК ворвались в бар, избивая посетителей

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День защитника Отечества запомнился посетителям кафе «Крепость» в крымском поселке Черноморское – среди ночи в заведение ворвались люди с оружием и в форме, приказали всем лечь на пол и стали избивать.

Позже выяснилось, что это были сотрудники «ЧВК Медведь», прибывшие по сигналу своих сослуживцев о засевших в кафе заукраинцах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дальнейшие выяснения обстоятельств нарисовали следующую картину: двое чвкашников отмечали праздник в известном и едва ли не единственном работающем в межсезонье кафе. По одним данным, бойцы перебрали и позволили себе лишнее в отношении девушек из чужой компании, по другим – не поделили место на парковке.

Что бы ни было причиной, но оскорбленное самолюбие потребовало сатисфакции, и на подмогу были вызваны сослуживцы под предлогом заукраинских лозунгов и настроений в кафе.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженные бойцы кладут всех посетителей на пол, и дальше начинается самоуправство и самосуд.

По итогу, когда выяснилось, что информация о проукраинских агитаторах не соответствовала действительности, зачинщиков и провокаторов наказали сами же «Медведи», выложив фото дисциплинарных взысканий с телесными повреждениями. Их же передали в руки правоохранительных органов, где было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Однако официально это не было подтверждено, а по неофициальной информации дело забрала военная комендатура, поскольку зачинщики и участники беспредела входят в структуру «ЧВК «Редут», которую курирует Минобороны и ГРУ. Изначально утверждалось, что «Медведей» курирует глава Крыма Сергей Аксёнов, но его советник Олег Крючков опроверг эту информацию.

«Ряд телеграмм-каналов распостраняют ложную информацию, что ЧВК «Медведи» связаны с руководителями полуострова. Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали. Позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону», – написал Крючков.

Высказался и командир ЧВК «Медведь» с позывным «Джедай». Он настаивает, что его бойцы вынуждены реагировать на «любой чих», поскольку Черноморское находится в зоне высадки диверсионных групп противника.

Такое объяснение ничуть не оправдывает действий вооруженных людей, которые решили подменить собой правоохранительные органы и применить силу в отношении невооруженных гражданских.

К слову, один из пострадавших находится в больнице с серьезными травмами.

Хозяйка кафе «Крепость» Елена Дедок в комментарии изданию «Подъем» рассказала, что пострадавших много, и этот инцидент с «Медведями» далеко не единственный – 16 декабря полицейские приходили с проверкой в «Крепость» вместе с представителями ЧВК, и «Медведи» избивали людей на глазах у сотрудников МВД. По этому факту владелица заведения пожаловалась в прокуратуру, которая подтвердила нарушения при визите полиции, но виновные отделались дисциплинарным взысканием.

Блогер Александр Талипов, который в числе первых разместил информацию об инциденте на своем канале, говорит, что история вызвала резонанс.

«Написали ребята с различных направлений. Говорят, хотели бы посмотреть в деле «штурмовиков» ресторана «Крепость» в Черноморском. Задаются вопросом, что люди с автоматами делают в Крыму, когда столько земли русской ещё оккупировано фашистами. Действительно, может другую «крепость» попробовать взять?» – отметил Талипов.

Обозреватель Юрий Подоляка продолжает – пока одни воюют с противником, другие тешут самолюбие.

«Война – она лучший индикатор. Человек на ней проявляется лучше всего. То, что в мирной жизни еще можно скрыть, во время трудностей вылезает из человека наружу. Вот и сейчас, есть Герои, которые на фронте освобождают страну от нацистов, а есть понторезы, которые бьют себя кулаками в грудь и «сражаются» глубоко в тылах, в кабаках. Хочу донести до всех, у кого сейчас в руках оружие: никакие заслуги не могут оправдать беспредел. Никому не нужны защитники, которые используют свое оружие против защищаемых. Закон должен быть превыше всего. Любое беззаконие убивает общество. А потому виновные должны быть обязательно наказаны. По всей строгости закона. Иначе весь смысл СВО, о котором говорит наш президент просто теряется. И это касается не только случая с ЧВК «Медведь», – указал он.

Экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин, который регулярно бывает в зоне СВО, пишет, что повидал многое, но случай в Черноморском – вопиющий.

«На фоне массовой поддержки ребят, выполняющих задачу в зоне специальной военной операции, находятся отдельные личности, считающие, что статус участника СВО дает данным лицам определенные привилегии, по которым они могут отступать от действующего законодательства. Но это далеко не так. Закон один для всех! Я сам участник СВО, участвую с самого начала операции и четко понимаю, что такие факты далеко не единичны. Власть должна стоять на страже соблюдения закона и правопорядка. Военные должны выполнять свои задачи в зоне СВО и на ее рубежах, а не бегать по барам размахивая оружием, запугивать гражданских. На все бытовые конфликты есть органы полиции и других служб. Налицо явное превышение своих полномочий вооруженными людьми. И кто бы там, что сейчас не говорил – открывать в заведении стрельбу и устраивать драку, вопиющий случай. Все такие вещи должны быть оценены по всей строгости закона, а также проведена работа на местах», – заключил Цуркин.