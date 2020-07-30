ЧП в «украинской семье»: Жена расчленила рэпера Картрайта

30.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В Санкт-Петербурге обнаружен мертвым гражданин Украины, рэпер Александр Юшко, более известный под псевдонимом Энди Картрайт. По данным СМИ, Юшко умер от передозировки наркотиков, но его жена якобы не хотела «бесславной смерти» супруга, решила расчленить тело и спрятать его, сообщив, что муж пропал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что Юшко скончался 26-го июля, но о его смерти стало известно через несколько дней от адвоката супруги рэпера Марины. Она увидев мужа мертвым и лежащий рядом шприц, разделала и расфасовала тело мужа по пяти пакетам, спрятала их в холодильнике, но что делать дальше – не придумала и позвонила адвокату. Полиция задержала женщину, не поверив ее объяснениям и возбудив уголовное дело по статье убийство. Также власти взяли под опеку двухлетнего ребенка Александра и Марины.

«Ребёнка уже изъяли, он находится в органах опеки на данный момент. И вопрос будет решаться в рамках их деятельности. Потому что семья украинская, они приехали сюда на гастроли, оба не граждане РФ», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Центрального района города.

Примечательно, что на следующей день после объявленной даты смерти Александра, на его странице в соцсети появилось сообщение от его имени. Рэпер якобы опубликовал свою новую татуировку – катафалк с надписью «будет маловат». Пользователи заподозрили, что свежий пост опубликовала его жена, которая имела доступ к аккаунту.