«Чревато для F-16» – азербайджанский эксперт не советует Киеву применять американские авиабомбы

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Украинским пилотам лучше не использовать на F-16 планирующие авиабомбы AGM–158-ой модификации, которую передали Киеву США.

Об этом на канале «UkrLife» заявил поддерживающий Украину азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получится ли с этими бомбами, сложно сказать. Потому что они не предназначены для того, чтобы кидать с высоты 500 метров, они предназначены для высоты, как минимум, 5 километров. А вы представьте ситуацию, когда украинский F-16 подлетает на расстояние четырёх километров от линии фронта. Собьют? Собьют. Если бы передали с модификацией с реактивным двигателем, то там появляется более 200 километров – это очень важно, потому что если взять 100 километров от линии фронта, вы можете очень серьёзно поработать по логистике», – рассуждал он.

«А то, что вам сейчас передают без двигателя, я бы даже не рекомендовал украинским пилотам летать на F-16 на такие бомбёжки. Чревато. Купол ПВО РФ всё ещё существует. Он имеет бреши, он имеет места мёртвой зоны, но для фронта всё-таки они более или менее держат», – сказал Рустамзаде.