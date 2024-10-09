«Чревато для F-16» – азербайджанский эксперт не советует Киеву применять американские авиабомбы

Вадим Москаленко.  
09.10.2024 17:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 574
 
Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским пилотам лучше не использовать на F-16 планирующие авиабомбы AGM–158-ой модификации, которую передали Киеву США.

Об этом на канале «UkrLife» заявил поддерживающий Украину азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским пилотам лучше не использовать на F-16 планирующие авиабомбы AGM–158-ой модификации, которую передали Киеву...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Получится ли с этими бомбами, сложно сказать. Потому что они не предназначены для того, чтобы кидать с высоты 500 метров, они предназначены для высоты, как минимум, 5 километров. А вы представьте ситуацию, когда украинский F-16 подлетает на расстояние четырёх километров от линии фронта. Собьют? Собьют. Если бы передали с модификацией с реактивным двигателем, то там появляется более 200 километров – это очень важно, потому что если взять 100 километров от линии фронта, вы можете очень серьёзно поработать по логистике», – рассуждал он.

«А то, что вам сейчас передают без двигателя, я бы даже не рекомендовал украинским пилотам летать на F-16 на такие бомбёжки. Чревато. Купол ПВО РФ всё ещё существует. Он имеет бреши, он имеет места мёртвой зоны, но для фронта всё-таки они более или менее держат», –  сказал Рустамзаде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть