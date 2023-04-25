Чревоугодника Навального обвинили в грязном харассменте

Председатель организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасия Васильева призналась, что подвергалась харассменту (сексуальным домогательствам) со стороны блогера-уголовника Алексея Навального. Он обратился к ней как врачу офтальмологу в 2017 году, а потом, узнав о деятельности ее организации, стал использовать ее материалы в пользу своей экстремистской организации ФБК. Но на тот момент Васильева «уже влюбилась».

Об этом она рассказала в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были отношения пациента и врача, а все остальное… Я женщина. Всякое возможно. Какие-то симпатии, конечно, были. Какой-то роман, наверное, был… Когда ты человека хочешь вылечить, помочь, а он это воспринимает по-другому, как будто это какое-то моё личное желание ему как мужчине помочь и так далее. И тогда у него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как на женщину», — сказала Васильева.

По ее словам, инициатива исходила от Навального, он действовал цинично и с напором.

«Есть такие мужчины, им надо: вынь да положь. Алексей, к сожалению, такой человек. Очень властный, авторитарный, не терпящий возражений. Человек, который будет добиваться своих целей любыми способами. У него три главных мотивации, на мой взгляд: власть, еда и секс, – насколько я его вижу как врач. Такой психотип – циклоидный тип личности. Иногда он может быть очень груб, у него совсем другой характер за закрытыми дверьми. Меня это поражало, когда он себя ведет одним образом, потом выходит – и совсем другой человек. Я удивлялась: как это так, два разных человека. Видимо, жизнь такая», – рассказала Васильева.

Она утверждает, что очень поверила Навальному «как женщина» и старалась ему помогать, хотя ее смущало наличие у блогера жены и детей.

«Сначала для меня это была какая-то суперошеломительная наглость, выходящая за пределы моего понимания. Сначала для меня это было непонятно и неприятно. Я спрашивала, зачем это все нужно. Ответа я не получала. Внутренний ответ у меня, конечно, был. Бывает такое, искра какая-то пролетит между людьми. Вопрос-то в том, что он известный политик, который позиционирует себя как идеальный семьянин. У него жена, дети, их фотографии. У меня в голове не укладывалось: совершенно два разных человека. Один на обществе, все красиво, все прекрасно. А с другой стороны, какая-то ошеломительная наглость и вседозволенность. Для меня это было странно», – сказала Васильева.

По ее словам, Навальный просил ее не вспоминать о нравственности и воспринимать их интрижку как нечто само собой разумеющееся.

В 2020 году, когда блогер был якобы отравлен, влюбленная окулист рванула к нему в Омск, но ее даже не пустили в больницу. И потом выздоравливающий Навальный не захотел с ней общаться и не отвечал на сообщения. Тогда Васильева поняла, что ее просто использовали.

Но прошел еще год, прежде чем лидер «Альянса врачей» публично отмежевалась от Навального и ФБК. Сегодня она диагностирует у блогера-уголовника синдром Даннинга-Крюгера – когнитивное искажение, когда люди с низкой квалификацией делают ошибочные выводы, но в силу своего низкого уровня этого не понимают и остаются о себе очень высокого мнения.

Слухи о многочисленных адюльтерах Навального ходили давно, но многие в них не верили. Рассказ Васильевой их переубедил.

«Это первый раз, когда я слышу об этом из первых уст. Я много слухов слышал, но я помню, как он знакомил меня со своей женой и какими глазами смотрел на нее. Но вот теперь уже сказано: Навальный – подонок. Теперь я уже не могу не верить про Машу Гайдар», – написал обозреватель RT Максим Кононенко в своем тг-канале.

«Навальный теперь не то, что не политик, он даже уже и не блогер, он просто опереточный “герой”, теперь он “герой” светской хроники. А Васильева молодец – и вовсе не в том, что обвинила его в домогательствах, а в том, что сняла с этого Фантомаса маску, да так эффектно, что он теперь окончательно НИКТО», – потешается эксперт Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

Политолог Марат Баширов полагает, что откровения Навального обнулят усилия тех, кто пытается убедить президента РФ выдать Навального на Запад в обмен на уступки по Украине.

«А вы говорите, что у нас скучно. Тема харрасмента на Западе популярная – сколько уже известных их деятелей сидят или судят их из-за этого. Поэтому – тот, кто модерирует этот процесс в АП и у силовиков, попадает в десяточку: из Манделы Навальный легко превратится в Харви Вайнштейна», – написал Баширов.