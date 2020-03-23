Чрезвычайное положение введут по-порошенковски: не везде и по-разному – эксперт

23.03.2020, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада может в ближайшее время принять закон о введении чрезвычайного положения, но само ЧП введут в отдельных регионах и не в полном объеме, как это было с военным положением при Петре Порошенко.

Об этом в интервью каналу Politeka Online заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наиболее вероятный сценарий – попробуют принять сам закон или утвердить решение СНБО по этому поводу, «шоб було». Но само чрезвычайное положение будут применять ограниченно, не полностью, например, без политических ограничений.

Думаю, что и без информационных ограничений. Но так, чтобы он был под рукой, чтобы можно было вводить те или иные элементы чрезвычайного положения.

Скорее всего, его будут вводить по регионам, там, где в этом будет потребность. То есть, вероятно, что соответствующий закон в той или иной форме примут. Именно для этого могут и собрать внеочередное заседание Верховной Рады.

Но само чрезвычайное положение будут вводить не в полном объеме, как это у нас было раньше, например, в конце 2018 года», – подытожил эксперт.