Что арест Стерненко вскрыл на Украине

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Тюремный срок, который, наконец, получил нацист Сергей Стерненко, долгое время избегавший наказания как сексот СБУ, вскрыл огромное число людей, готовых публично поддерживать человека, обвиняемого в убийстве, наркоторговле и прочих тяжких уголовных преступлениях.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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«Возможно, что та группа, которая «крышевала» Стерненко, утратила влияние в СБУ и уже не могла прикрывать его в его «подвигах», которых у него за время крышевания накопилось много. К тому же, у Стерненко отношения с полицией и с теми же одесскими «ультрас» были далеки от доброжелательных. Человек в какой-то момент «поймал звезду», почувствовал себя бессмертным. Но оказалось, что вписаться за него могут лишь какие-то раскрученные медийные персоны, которые не имеют реального влияния ни на полицию, ни на суды, ни на ситуацию в СИЗО и т.д. Поэтому история Стерненко оказалась очень поучительной.

Конечно, если Зеленскому поездят по ушам что его, мол, патриоты разлюбят, то апелляцию рассмотрят в ускоренном режиме. Но тут есть такие аспекты, как разбой и торговля наркотиками. В этот раз Стерненко осудили не за убийство, а за похищение и пытки.

Самое интересное тут – позиция людей, которые публично вписываются за Стерненко. Для меня это показатель того, что в украинском обществе уже совсем сбилась система координат «что такое хорошо и что такое плохо».

В любом случае, независимо от убеждений, Стерненко – настолько одиозный персонаж, что поддерживать его очень «токсично», как сейчас говорят. Тем более, когда его поддерживает, например, мэр Львова Андрей Садовой который, как это можно понять, вообще не в курсе, за что его судят, и он рассказывает о «праве на самозащиту» – слышал звон да не знает, где он. Но у поста Садового в Фейсбуке 20 тыс лайков.

То же говорят другие люди, которые позиционируют себя законопослушными, толерантными, умеренным и прочее. Есть вещи, которые в любом обществе не должны поощряться, а Стерненко умудрился наделать много таких вещей.

Пишут, что он «защищался» и что он «за Украину». Но когда он раз «за Украину» украл, второй раз «за Украину» продал наркотики, третий раз «за Украину» кого-то там пытал, четвертый раз «за Украину» кого-то зарезал, возникает слишком много вопросов у любого здравомыслящего человека. Но таковых среди украинских патриотов очень немного, к сожалению.

Я, конечно, понимаю, что он «за Украину, за ее волю, за честь и славу, за народ» но зачем же ж такую херню «за Украину» творить, причем, творить системно. И тут же набегают сознательные граждане (причем не боты, а реальные) и начинают рассказывать про Путина, Медведчука и пр. То есть вся эта история – не про Стерненко, а про моральных авторитетов и лидеров мнений в украинском обществе. Это – лакмусовая бумажка для него», – резюмировал Белашко.