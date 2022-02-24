Что будет делать НАТО, чтобы помочь украинским нацистам

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Новости Украины

Великобритания вслед за США заявила, что не намерена отправлять свои войска на помощь Украине. Об этом журналистам заявил замглавы МИД этой страны Джеймс Клеверли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами — членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать украинцев в самообороне», — сказал Клеверли.

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«Вы уже помогли. Отдыхайте», — прокомментировала его слова официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, в НАТО услышали призыв президента России Владимира Путина и не будут вмешиваться в ситуацию:

«Это исключено. И Байден уже сделал вчера заявление, что его главный приоритет – это защита стран Балтии, сегодня туда перебрасываются американские контингенты из Западной Европы. Соответственно, кроме того, Путин предупредил любых игроков, которые вздумали бы противостоять российской операции извне на территории Украины, что это может обернуться для них катастрофическими последствиями. Я думаю, этот сигнал услышат, осмыслен и принят во внимание и к исполнению странами НАТО и США».

При этом, Запад не откажется от поддержки террористической деятельности Украины, подчеркивает политолог Сергей Марков:

«Они будут действовать по-другому. Независимо от результатов операции, они будут поддерживать террористические движения на Украине и будут максимально душить Россию санкциями. Им не важна Украина – им важно нанести поражение России, поэтому на это они и будут работать».