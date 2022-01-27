Что будет делать Россия после того, как НАТО отвергло ультиматум Москвы?

Что должна предпринять Москва после фактический отказ США и НАТО от российских предложений в области безопасности?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказали российские эксперты.

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Политолог Семён Багдасаров считает, что Украина неизбежно реализует военный сценарий, а Москва действует слишком медлительно.

«Было бы странно, если бы США согласились на это. Они себя чувствуют, как говорится, в расцвете мощи. Если бы они пошли на компромисс, это было бы поражение, поэтому этого и стоило ожидать. Ну, они теперь будут подталкивать Украину к началу военных действий на Донбассе, это в их интересах. Если не согласится Зеленский, то согласится Порошенко, так что это вопрос времени – начало войны, и к этому надо готовиться. Что мы сейчас делаем – я вообще не понимаю. Вот, поставки оружия на Донбасс – давайте уже играть открытыми картами, надо было давно их включать в состав России и делать все, что с этим связано вплоть до полномасштабного ввода войск и прочее. Вот этим надо заниматься, прекратить торговлю с Украиной – это позорище полное. Заблокировать все транспортные коридоры, которые идут через Россию, запускать структуры на территории Украины, которые работали бы там по расшатыванию ситуации – это нужно делать», – заявил Багдасаров «ПолитНавигатору».

Подобного мнения придерживается главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

«Очевидно, теперь Россия будет реализовывать комплекс военных и военно-технических мер реагирования для того, чтобы создать контр угрозы для США и НАТО там, где они создают такие проблемы для Российской Федерации. Поэтому впереди – полоса военно-политической турбулентности и конфронтации. Нам необходима защита своих национальных интересов, и все средства для этого хороши».

Москве следует играть на противоречиях внутри самого НАТО, считает председатель организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«На сегодняшний день все знают, что НАТО является марионеткой и полностью управляются США. Поэтому Альянс будет делать все, что ему скажут из-за океана. Но не все в Европе хотят подчиняться Штатам… На сегодняшний день репутация у Штатов уже подмочена, авторитет пошатнулся, и поэтому сейчас они всеми силами пытаются это исправить. К сожалению, это означает, что НАТО не хочет решать разногласия к обоюдному выигрышу, и продолжит гнуть свою линию: «Россия – агрессор, надо продолжать усиление на Востоке». Радует, что даже в блоке находятся страны, которые прямо заявляют, что не собираются ввязываться в конфликт с Россией из-за амбиций США. И это очень разумная позиция с их стороны. Возможно, хотя бы на этом фоне американские политики образумятся и перестанут подталкивать страны к конфликту. Пока же напряжение будет только нарастать».

Видимо, Россия для давления на США использовать тему присутствия в западном полушарии, считает руководитель молодёжно-патриотического проекта «Сыны Отечества» Денис Гоманов.

«Важно не то, какой ответ получен накануне. Важно, как российская сторона обозначила свою позицию по поводу расширения НАТО на восток. Никто не обещал, что американцы со всем сразу согласятся. Точка в этом вопросе не стоит. В этой связи мне понравилась речь Лаврова. Накануне он дал понять, что, если наши доводы не будут услышаны и приняты всерьёз, то и у России будет моральное право наращивать свое военное присутствие через союзные государства у границ США. Надо ли это американской стороне? Уверен, что нет. Поэтому настает время большой дипломатии. Думаю, что наши аргументы охладят пыл американских политиков».