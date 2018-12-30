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31.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Экономика
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Что будет, если Украина решится на новые санкции против России

Если сейчас Украина в ответ на введение Россией новых санкций предпримет свои экономические контрмеры, Киев нанесет удар по собственной экономике.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше руководство ввело политические санкции, которые, по сути, ни на что не влияют, точно так же, как и санкции, которые ввела Россия. А вот экономические санкции – очень серьёзные, и мы не можем ввести такие санкции потому, что экономические отношения Украина-Россия сильно отличаются от экономических отношений между Евросоюзом и Россией», – отметил он.

«У нас за последние 5 лет экспорт в Россию упал с 20 до 4 миллиардов. А импорт из России увеличился, что ещё больше перекосило дисбаланс, что пошло во вред экономике Украины и повлияло на падение ВВП.

Наиважнейший импорт с Россией – это ядерное топливо, без которого мы не можем обойтись, и уголь, который благодаря нашим ультраправым, которые, при поддержке парламента заблокировали Донбасс, – мы теперь тоже покупаем у России по более высокой цене.

Здесь действительно катастрофа уже произошла. И падение ещё на пол миллиарда, как прогнозируют экономисты, – это просто углубление той катастрофы, которая уже есть», – резюмировал Чемерис.

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