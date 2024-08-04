Что будет после обмена между США и Россией: версия из Киева

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В Киеве продолжаются рефлексии на тему состоявшегося на днях самого масштабного обмена заключенными между США и ФРГ с одной стороны, и Россией – с другой.

Украинский политолог, медиабизнесмен и бывший нардеп Вадим Денисенко анализирует обмен в контексте идущих сейчас разговоров о заморозке боевых действий на Украине и выборов в США.

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«Путин ставит на хаос и ссоры. В Кремле четко просчитали, что этот обмен станет поводом для Трампа атаковать Белый дом. Еще раз повторюсь: Путину нужен хаос и ссоры, а своего кандидата у него нет», – пишет Денисенко..

По его мнению, по итогам обмена «Путин стал условно рукопожатным, несмотря на заявления Байдена, что ему не о чем говорить с Путиным. То есть Путин вообще ничего не потерял. Он показал Западу готовность к переговорам, но при этом не продемонстрировал никаких желаний менять свой мирный ультиматум по Украине».

Украинский наблюдатель ьакже подметил одну важную особенность проищошедшего обмена, о которой очень мало говорят в СМИ.

«Во всем этом вообще не было Китая, который ищет свое место в этой геополитической игре. Кремль продемонстрировал Китаю, что может самостоятельно играть в политические игры без посредников. Проще говоря, Кремль в очередной раз (после заигрываний с КНДР и наступления на китайские позиции в Африке) показывает Пекину свою политическую независимость. Это если коротко о любимом тезисе многих о том, что Россия – вассал Китая», – указывает Денисенко..

Что касается переговоров о заморозке и поиска консенсуса вокруг различных мирных планов по Украине, то состоявшийся обмен, по мнению отставного украинского политика, «пока не выглядит прелюдией к результативным переговорам».

«Исходя из концепции «хаотизации американской политики», Путину нужно водить за нос администрацию Байдена, а затем и Трампа, чтобы заставить начать диалог с Россией. Для Путина главная задача – возвращение к диалогу. И диалог сейчас – это самая главная цель Путина», – уверен он.