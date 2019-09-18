Что будет с бандеровцами после воссоединения России и Украины

18.09.2019, Москва, Владимир Гладков

В Москве готовы предоставить бандеровцам возможность осваивать Дальний Восток в случае воссоединения Украины с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред Комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сказали, что Россия хочет заполучить всю Украину. Давайте отнесёмся к этому серьёзно. Эксперимент, который был начат в 1991 году по отдельному, самостоятельному существованию Украины, привёл к очень плачевным результатам.

Конечно, каждый – кузнец своих собственных ошибок, но очевидно, что и эта очередная чудо-идея, связанная с продажей последнего, что осталось на Украине – чернозёма, закончится громким конфузом и панамским каналом, панамской аферой. И возникнет вопрос: а что, собственно, будет дальше заставлять существовать Украину как государство?

Если в этом государстве не уважаются права отдельных регионов, которые этого требуют, если это государство не в состоянии прекратить войну, которую оно само же и начало на Востоке Украины, если это государство, где люди голосуют ногами: одни вместе с территориями, как это случилось с Крымом и, по сути, случилось с Донбассом, другие – без территорий, просто уезжают из этого государства», – заявил Затулин.

«Тогда и возникнет этот вопрос, и мы его должны будем серьёзно обсудить. Но я только должен сказать, пусть никто не надеется, что мы захотим, как вы сказали, всю Украину. Мы уже знаем, какую Украину мы не хотим. Мы не хотим Украину, где живут бандеровцы, которые считают, что Бандера – это и есть герой на все времена. Нас от этого рвёт, и мы никогда не сможем жить в одном государстве с теми, кто считает, что Бандера – это герой. Разве что только, если они поедут осваивать Дальний Восток, как это иногда случалось на протяжении нашей истории», – добавил эксперт.