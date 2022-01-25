Что будет с оружием НАТО на Украине, если «Путин не нападёт»

Новости Украины

Россия заявляет о том, что не имеет планов вторжения на Украину, однако в Киеве ежедневно садятся транспортные самолеты с вооружениями из стран НАТО.

Как известно, по закону жанра, висящее на сцене ружьё должно выстрелить. «ПолитНавигатор» опросил экспертов, что будет с вооружениями, поставленными американцами и англичанами Украине.

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«На Украину поступает оружие не только из Великобритании, но и из США, и других стран НАТО. Это накачивание оружием Украины. Я абсолютно уверен, что вопрос времени – боевые широкомасштабные действия на Донбассе. Это видно по всему – и по тому, что нас обкладывают со всех сторон, чтобы мы не вмешались. Видимо, речь идет именно о таком развитии событий», – заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

Похожего мнения придерживается ветеран отряда специального назначения «Витязь» Игорь Чекулаев.

«Это действительно плохой сигнал. На Украине сегодня искусственным путём создаются панические настроения у местного населения, подогреваемые разными фейками о вторжении России. Под этот информационный шум завозится вооружение с Запада. И чем больше его там, тем выше вероятность его применения, это, строго говоря, из теории вероятности. Самое страшное, что это оружие впоследствии может использоваться для провокаций и диверсий, а это уже отразится на глобальной безопасности, вплоть до военного конфликта».

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отмечает, что с военной точки зрения противотанковые комплексы, переданные недавно Украине Великобританией, не решают проблему ее обороноспособности, но помогают Лондону заявлять о себе как о мировой державе:

«Это больше демонстративная помощь. Чисто с военной точки зрения те ракеты, которые были переданы Украине, во-первых старые, скоро заканчиваются их срок службы. Во-вторых, они неэффективны для современного боя. Великобритания в последнее время пытается как-то заявить о своем существовании. После выхода из ЕС и на фоне ослабления США, они пытаются позиционировать себя как серьезную мировую державу и проявляют повышенную активность в Европе. Это больше демонстрация величия Великобритании, чем конкретная военная помощь. Ни эти ракеты, ни «Стингеры» не имеют никакого значения в современной войне, так что это дешевая работа на публику».

Кроме угрозы Донбассу, оружие, поставляемое на Украину, по мнению члена организации «Офицеры России», военного политолога Александра Перенджиева, может быть направлено в ряд близлежащих стран для вооружения боевиков. По словам эксперта, географическое положение Украины делает ее удобным логистическим центром теневой торговли оружием, каким раньше был Афганистан:

«Вся эта шумиха, связанная с нападением России на Украину, и то, что затеял Запад – это большая НАТОвская, и прежде всего, американская афера. Раньше одним из таких важных перевалочных оружейных пунктов, местом теневого криминального оборота оружия в мире был Афганистан. Но с приходом к власти талибов он перестал быть таковым, потому что вооружать талибов американцы не хотят, да и сам этот рынок уже не их без проамериканского марионеточного правительства. Сейчас таким важным пунктом является Украина, которая и раньше играла такую роль. Вся эта информационная шумиха и делается для того, чтобы официально направить на Украину массовое оружие, чтобы в дальнейшем обеспечить ее дальнейший сбыт на теневом рынке. Дело тут даже не в Донбассе – это оружие дальше может распределяться и на Ближний Восток, и в Европу, направлено боевикам в Сирию, Ливию, Африку и в том числе на Южный Кавказ. Украина удобна еще тем, что на ее территории располагается много заводов, которые могут модернизировать, отремонтировать это оружие. Так что, Украина – это удобный логистический центр и хороший склад для теневого оружия».