Что будут стоить тысячи слов: Жириновский испугался задушить Сороса

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что имел возможность убить американского миллионера Джоржа Сороса.

Об этом он рассказал сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В Страсбурге на обычной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отель Хилтон. Я в лифт захожу, а он там. Маленького роста, тщедушный, забился в угол, боится. Потому что я уже хотел задушить мерзавца.

Но в чужой стране, представляете, я что, Башировым стану? Он же не этот, кого там отравили «Новичком». У меня не было ничего, голые руки, но желание было.

Такие же мерзавцы, Геннадий Андреевич, финансировали вашу партию. Все это придумал Ротшильд», – сказал Жириновский, обращаясь к главе КПРФ Зюганову.

Он считает, что прошлая российская власть попустительствовала Соросу.

«Но ведь Сорос гулял здесь. Что Ельцин не видел? Депутаты, которые здесь сидели, что, не видели учебники Сороса. Чем он брал? Бесплатно в любую школу любой учебник», – сказал Жириновский.