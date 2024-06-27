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Американская The Washington Post снова пишет о вечной теме украинской коррупции.

«Украинские чиновники утверждают, что они борются с коррупцией так же яростно, как их войска борются с российскими захватчиками на востоке. Но правительства западных стран, в том числе США, заявляют, что этого все еще недостаточно — это источник растущей напряженности между Киевом и некоторыми из его самых сильных сторонников, который представляет постоянную угрозу для дополнительной экономической и военной помощи», – говорится в публикации.

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За океаном заметили бурную имитацию киевскими властями антикоррупционной кампании: «Почти каждый месяц к череде громких арестов и увольнений добавляется новое дело», – отмечает газета.

Среди перечисленных в публикации кейсов – выдвинутое в конце мая Национальным антикоррупционным бюро Украины обвинение в адрес бывшего заместителя главы Офиса Зеленского Андрея Смирнова в «незаконном обогащении». Выяснилось, что чиновник Бановой приобрел недвижимость, транспортные средства и другое имущество на сумму более чем в 10 раз превышающую заявленную сумму его зарплаты и сбережений.

За месяц до этого Зеленский уволил Илью Витюка – главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины, через несколько дней после того, как украинские СМИ сообщили, что жена Витюка купила квартиру более чем за 500 тысяч долларов в элитном районе Киева.

Экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князиеву было предъявлено обвинение в получении взятки на сумму более 2 миллионов долларов, и он был немедленно уволен. А видный олигарх Игорь Коломойский, который когда-то был более решительным сторонником Зеленского, был заключен в тюрьму по подозрению в мошенничестве, растрате и отмывании денег, а затем обвинен в финансировании заказного убийства в начале 2000-х годов.

Правда, американцев вся эта бурная деятельность силовиков Зеленского не особенно впечатлила.

«Украинские чиновники говорят, что эти случаи являются свидетельством согласованных и успешных усилий по борьбе со взяточничеством. Все обвиняемые заявляют о своей невиновности, и их дела еще не переданы в суд», – отмечает газета.

«То, что число дел удвоилось, не означает, что коррупции стало вдвое больше», – оправдывается начальник подразделения Генеральной прокуратуры Украины Александр Клименко. – «Наоборот: это означает, что мы работаем вдвое эффективнее, чем раньше».

Западные столицы, однако, не столь уверены в этом. На карту в борьбе Украины с коррупцией поставлены миллиарды – не только собственные налоговые деньги страны, но и западная военная и экономическая помощь, отмечает The Washington Post.

И хотя обвинение во том, что Зеленский якобы использовал иностранные деньги для покупки двух роскошных яхт, оказалось ложным и за ним торчали «уши» российских источников дезинформации, однако десятки независимых агентов-аудиторов из Управления генерального инспектора Госдепартамента все же были прикомандированы к посольству США в Киеве – с широкими надзорными полномочиями и правом присутствовать на многих дипломатических встречах киевского руководства. .

«На протяжении десятилетий в Украине процветала коррупция. Олигархи контролировали ключевые отрасли промышленности и места в парламенте. Государственные служащие, в том числе судьи, были выставлены на продажу. Однако многие украинские чиновники говорят, что страна добилась больших успехов в последние годы и не получает достаточного признания», – говорится в публикации.

Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дела о коррупции – один из многих антикоррупционных органов, созданных после Майдана 2014 года. Но есть и другие: Высший антикоррупционный суд; Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое формулирует антикоррупционную политику; и специальный отдел по борьбе с коррупцией в Министерстве обороны.

Многочисленные общественные группы и средства массовой информации также занимаются разоблачением коррупции.

Но официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, говорят, что этого все еще недостаточно. Украина «предприняла важные шаги», заявил Блинкен в Киеве в прошлом месяце. «Но еще многое предстоит сделать».

По словам госсекретаря, Украине нужна «сильная и предсказуемая нормативно-правовая среда; открытая и честная конкуренция; прозрачность; верховенство закона; эффективные меры по борьбе с коррупцией».

«Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России», — добавил Блинкен. «Победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию».

Высокопоставленные чиновники в Киеве, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, были возмущены выговором. «Есть представление об уровне коррупции и есть факты об уровне коррупции», — заявил Кулеба на пресс-конференции с Блинкеном.

Многие в лагере Зеленского в частном порядке утверждают, что, хотя коррупция остается проблемой, однако усилия по борьбе с коррупцией отвлекают от того, что, по их словам, должно быть главной целью: победы над Россией.

Высокопоставленные украинские чиновники жалуются, что американцы и европейцы часто используют стереотип о коррумпированности Украины как предлог для задержки или противодействия жизненно необходимой помощи – и что это обвинение является не только клише, но и свидетельством лицемерия в столицах с их собственными проблемами коррупции.

«Это абсолютно несправедливо», — заявила в прошлогоднем интервью вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, курирующая заявку Украины на членство в ЕС. «Мы всегда хотим сказать: «Почему вы читаете нам нотации? Мы видим, что ваш премьер-министр был признан виновным в коррупции».

После того, как западные чиновники призвали Киев ввести более жесткие правила лоббирования, Стефанишина указала на прошлогодний отчет о том, что высокопоставленный чиновник, отвечающий за расширение ЕС, Герт Ян Купман, с 2009 года владел роскошным отелем на Бали, Индонезия, который от него не требовали. раскрывать согласно правилам ЕС.

Тем не менее, украинцы не могут позволить себе игнорировать жалобы Запада – какими бы несправедливыми они их ни считали.

«Я сказал украинцам лицом к лицу, что если вы хотите, чтобы мы ушли, все, что вам нужно сделать, это хоть немного приструнить уродливую гидру коррупции. — сказал занимаюшийся Украиной конгрессмен Риш в интервью. «Они это понимают», — добавил он.

«Во время войны у нас есть журналисты, которые расследуют дела о коррупции», — говорит Ярослав Юрчишин, бывший глава Transparency International в Украине, а ныне депутат парламента от оппозиции. «А такое есть у России или Беларуси?»

Вице-премьер Стефанишина жалуется, что существует «огромная тенденция», подталкиваемая российской пропагандой, рассматривать Украину как «несостоявшееся государство».

«Что бы мы ни делали, это никогда не считается настоящим успехом», — жалуется Стефанишина. Но, учитывая миллиарды помощи, поступающей в Киев, она понимает, что Украину не нужно считать «более святой, чем Папа Римский».