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25.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Что бы ни делал Зеленский, хаос будет нарастать

С избранием новой власти жизнь на Украине не улучшится – в стране будут и дальше разрушаться государственные институты и падать экономика.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина превратится в территорию безвластия, аналогичную махновскому Гуляйполю.

«Сейчас вообще все будет усугублять ситуацию. Будет ли на Украине легче с избранием новой власти? Мой прогноз – нет. Что бы сейчас не делала Рада, что бы не делал Зеленский, будет только хуже. Это будет только обрушать нынешние конструкции и большой вопрос, будут ли создаваться новые. По сути, Украина на мой взгляд, будет похожа на Гуляйполе со всеми вытекающими последствиями», – заявил Мухин.

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