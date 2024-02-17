Что даст освобождение Авдеевки для Донецка

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После освобождения Авдеевки фронт выровняется, и абсолютно не обязательно, что дальнейшее продвижение российских войск будет на этом направлении.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итогом операции фронт выровняется. Речь не идёт о том, чтобы сейчас из Авдеевки прямо туда, куда-то в глубину выдвинуться танковыми колоннами, нет. Сейчас решается вполне ограниченная задача – это освобождение Авдеевки и прилегающих районов», – считает Рожин.

Когда эти задачи будут решены и российские войска получат возможность провести перегруппировку, тогда, по словам Рожина, они смогут решать задачи как на киевском, так и на других направлениях. И не обязательно, что следующее наступление начнётся именно здесь.

Военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв добавил, что освобождение Авдеевки бьет не столько по ВСУ, сколько по их западным кураторам.

«Противник здесь концентрировал ещё с 2014 года силы для контрнаступления в сторону Донецка, чтобы рассечь его между Донецком и Дебальцево. Этот участок был очень важен с точки зрения противника. Им там было очень близко к железной дороге, порядка 10 км. Важно то, что в Авдеевке было сконцентрировано большое количество личного состава противника, который безнаказанно бил по Донецку, но освобождение Авдеевки в полном объёме не решит этот вопрос. Только отодвинув на дистанцию 50 – 100 км можно будет говорить об этом, потому как ВСУ будут поставлять Storm Shadow и Excalibur, поэтому возможно ещё будут добивать. Но в целом уже из миномётных орудий уже невозможно будет безнаказанно бить по городу Донецку. Это, безусловно, удар не по киевской хунте, а, прежде всего, по той западной коалиции, которая поставляет припасы, даёт деньги, полное финансирование, ручное управление на данной территории. Для них это большой удар», – заключил Киселёв.