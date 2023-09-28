Что делать при бомбёжке. Русская Одесса советует Крыму

Кто знал когда-то, что на Донбассе появятся первые, «разорванные кондиционерами» тела, что окна там будут забивать одеялами и детскими игрушками, чтобы уцелеть хоть как-то. Что потом жители Донбасса будут делиться опытом выживания с одесситами, оказавшимися в такой же ситуации. А теперь и одесситы могут передать опыт россиянам, в частности, крымчанам, как никто уже знающим, что такое воздушные бои и поиск укрытий. Война… Война — дело страшное.

И чтобы выжить в этом Аду, могу рассказать о некоторых лайфхаках сугубо для мирняка, простых, но способных спасти жизнь, здоровье, имущество.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Итак, первое, что начинают делать люди с началом прилетов и ответок ПВО, это клеить окна. Можно скотчем крест на крест, можно витражной пленкой. Да, это уменьшит количество осколков, но не спасет сами стекла. Поэтому главное во время воздушной тревоги держать их хотя бы чуть приоткрытыми. Ведь когда на тебя падает все и сразу, никакие теории взрывных волн не работают. Но! Своими глазами видел горящую многоэтажку с выбитыми стеклами, однако те окна, что оказались приоткрыты, были целы. Также уцелели стекла, выходящие прямо на воронку «калибра» — по той же причине, закрытые же наглухо, и даже с противоположной стороны дома, вылетели.

Также, первое что усваивают люди — это в любом случае находиться подальше от окон. И «бесстрашно» сидят себе где-нибудь за закрытыми дверями. Так вот двери наоборот должны быть открыты, особенно стеклянные. Нельзя находиться возле разного рода трюмо, зеркальных шкафов и т. п. Потому что для взрывной волны — это то же окно.

Надо быть готовыми к тому, что входные двери может перекосить, ключ-то замок откроет (не всегда), но саму дверь может заклинить, поэтому хотя бы какую-нибудь отвертку с собой носить не помешает.

Еще важнейший момент — когда вас нет дома, коммуникации должны быть отключены: газовое оборудование, шнуры от электросетей вынуты из розеток, если есть такая возможность, перекрыта воды. Пугать я не хочу, но по любому после сильных бомбежек дома перекашивает, они дают усадку, даже если и визуально целы, например, потрескавшаяся плитка, что случается довольно часто, в местах размещения водопроводных труб, может привести к потопу. Проводка также в подобных случаях загорается.

Ну и главное. Запомните: бомбоубежище — это именно бомбоубежище, а не заваленный банками с огурцами старый подвал, и отнюдь не каждый подземный паркинг. Однако, например, в Одессе из всех утюгов постоянно напоминают: «Спуститься в укрытия!». Поэтому тут каждый решает для себя сам — укроет ли его подвал в старом доме. Но если рядом имеется настоящее бомбоубежище, то пренебрегать им не стоит. Правда, не всем уже до этого есть дело, когда 15 воздушных тревог за сутки, и особенно мучительных по ночам.

То, что можно сидеть в ванной — все знают. Но это срабатывает в добротных домах типичной постройки. А вот если речь идет о чем-то нетипичном, старом жилом фонде, то тут следует соблюдать правило двух стен, по возможности, самых толстых, и находиться между ними. Чаще всего, это в коридорах подальше от окон, или в общих коридорах. Это правило для жилья любого типа.

Ну и, да — гаджеты и пауэрбанки должны быть заряжены.

А так как на взрывы все реагируют по разному — кто-то спит в одежде с тревожным чемоданчиком, кто-то каждый раз мечется в панике, а отдельной малочисленной части населения по фиг… Так вот, если вы относитесь к последней категории, то не надо стоять на балконах и рассматривать «красивые летящие красные и оранжевые кометы». Это не кометы, это дроны.

Вот так, вроде все просто, вроде и ерунда. Но эта ерунда может спасти жизнь.