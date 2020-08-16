Что делать с Белоруссией

16.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

Беспорядки в Белоруссии, вызванные очередными безальтернативными перевыборами из одного кандидата, глядя со стороны, вызывают двоякое чувство. Первое – ужасно не хочется, чтобы союзное государство постигла участь Украины, Молдавии или Грузии. Второе – совершенно не хочется поддерживать Лукашенко, при этом прекрасно понимая, что он – единственная сила, способная на время удержать республику от сваливания в штопор.

Всю последнюю неделю в российских соцсетях и блогосфере идут яростные сражения с массовыми чистками френдленты и взаимными обвинениями, переходящими в оскорбления. Причём, сторонники Лукашенко ведут себя почти так же неадекватно, как и его противники, считая, что во всему виной происки Госдепа и Кремля, а Батька – последний оплот социализма и советской власти на территории бывшего СССР, где руководство положило животы свои на алтарь народного блага.

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Если разбираться в политико-экономической системе Белоруссии, то никаким социализмом и советской властью там и не пахнет. Более того, сторонники Батьки подают факт отсутствия олигархов в республике, как личную заслугу её президента.

Но так ли это? Белоруссия – небогатая страна со скудной ресурсной базой и олигархов на своей шее она просто не вынесет, как Боливар из повести О. Генри. Острый дефицит олигархов в РБ – это бедность, выдаваемая за добродетель. Единственным выходом для сохранения внутренней стабильности было построение государственного капитализма с развитой социальной системой.

И, надо отдать должное Лукашенко, Белоруссия под его руководством за два с лишним десятилетия добилась внушительных достижений, сохранив и приумножив советское наследие в машиностроении, перерабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве, которому бывший директор совхоза «Городец», выбившийся в президенты республики, относился с особым вниманием.

При этом, политическая система Рыгорыча представляла собой жёсткую авторитарную вертикаль, управляемую в ручном режиме. Вроде бы, Батька строго контролировал отбор назначенцев и сурово требовал от них служебного соответствия, но при этом обрезал им крылья, вмешиваясь буквально во всё.

Это к вопросу о том, почему Лукашенко за четверть века так и не смог подготовить достойного преемника, выдвигая раз за разом себя любимого как единственного и незаменимого белорусского кормчего.

В процессе государственного строительства, Александр Рыгорыч как следует зачистил политическую полянку, убрав с дороги даже конструктивную оппозицию, прибрав к рукам все рычаги власти.

Недостатком выстроенной системы стала полная зависимость Белоруссии от одного-единственного человека у государственного руля. Убери его – и всё посыпется. Собственно, уже началось.

Лукашенко, тем не менее, надеется усидеть на дубинках силовиков – в первую очередь, с помощью МВД и КГБ, снабжая и окружая заботой своих преторианцев намного качественней, чем сущеглупый Янукович и его аналоги, допустившие майданы у себя дома и вдрызг им проигравшие.

И тут мы подходим к вопросу: а почему во, вроде бы, благополучной республике, с развитой социалкой и неплохими инвестициями в человеческий капитал, произошёл социальный взрыв, когда к упоротым хипстерам с дебильной «Пагоней» внезапно подключились обычные граждане и целые трудовые коллективы.

Управляя Белоруссией, Батька взял за аксиому ошибочное мнение, что его «народный капитализм с человеческим лицом» будет привлекательнее олигархической вольницы в соседних государствах СНГ.

До поры, до времени, эта схема работала, пока процесс не уткнулся в несменяемость власти, усталость от авторитарного руководства и неумение его нормально разговаривать с обществом. Людей раздражало буквально всё в Лукашенко, включая неразлучного инфанта Колю. Для молодёжи Белоруссии не было создано в достатке интересных ниш для самореализации, что стало питательной почвой для появления «онижедетей».

Майдан пришёл, когда ситуация в РБ созрела. Как в Грузии, Молдавии и на Украине. Когда майдану не на чем укорениться – кукловоды в такую страну не лезут.

Серьёзной ошибкой Лукашенко стала практика заигрывания со змагарами, продолжающаяся по меньшей мере последние 12 лет, проявившейся в ползучей «бульбанизации», во многом повторяющей украинский опыт.

Наиболее яркими примерами стало постепенное вытеснение русского языка из топонимики и государственных учреждений, переориентация на производство «национального продукта» в культурной жизни, искусственный отрыв Белоруссии и белорусов из общей русской истории: «мы потомки литвинов», «ВКЛ – наше всё» и тому подобный местечковый бред, распространяемый силами Администрации президента РБ и Академией наук республики.

Вишенкой на торте стало официальное празднование Троснянской битвы, в ходе которой войско ВКЛ разгромило наспех собранное русское воинство, выдвинувшееся на защиту Москвы от нашествия литвинов. Пэрэмога, да!

И уж совсем ни в какие ворота не лезли шлёпанья губами Лукашенко, будто «Великая Отечественная – не наша война» и официальное празднование 100-летия со дня основания квазигосударства БНР.

В процессе «бульбанизации» Батька зачистил все более-менее значимые пророссийские силы в республике, так, что теперь России в Белоруссии практически не на кого опереться.

Судя по всему, Лукашенко до икоты испугался «Русской весны» и воссоединения Крыма с Россией, чем объясняются явные недружественные выпады против Крыма, прямо противоречащие духу единого государства: отказ от признания российской юрисдикции над Крымом («Крым де-факто российский, но де-юре украинский»), упыриная позиция в отношении ЛДНР, якшание с бандеровцами и совсем уж позорное интервью бандеровской медиапроститутке Гордону с потрясающим пассажем «я бы Крым завалил трупами, но не отдал».

Спасибо, Лука Рыгорыч! Крым тебе этого никогда не забудет!

Выходов из назревающей катастрофы у Батьки немного: либо отворить ворота своей осаждённой крепости ордам майданных крыс, либо приватизировать главные активы республики и сдаться на милость Москвы, которая уж точно не жаждет его крови.

Судя по всему, Батька выбрал второй вариант.

Из открытых источников можно узнать, что Лукашенко последовательно проводит приватизацию вкусных шматочков белорусской экономики. В 2018 году 33, в 2019 году 23, в 2020 году 13 предприятий, в числе которых: 100% акций ОАО «Коралл», 99,9% акций ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт», 97,22% акций ОАО «ПромЛинкс» и 93,79% акций ОАО «Минскпроектмебель».

Также планируется реализовать 84,46% акций ОАО «Купалинка», 76,63% акций ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», 49,98% акций ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» и 49,9% акций ОАО «Гомсельмаш» и тэ дэ и тэ пэ.

Не секрет, что власти Белоруссии и «социалист» Лукашенко как его представляют отстаивают не интересы трудящихся республики, а интересы крупного бизнеса. Такие компании как «Серволюкс» (бренды «Петруха», «Квартал Вкуса» и т. д.), «Санта Бремор» (бренды «Матиас», «Русское море», «Бабушка Аня», «Юкки», «ТОП», «Савушкин», «Брест-Литовск», «Ласковое лето» и т. д.), группа «Трайпл» (строительство и производство стройматериалов), «Евроторг» (абсолютный монополист в розничной торговле, доставке продуктов питания в РБ) и прочие полуолигархические структуры, чьи интересы выражает белорусское государство и его глава на внутреннем и внешнем рынках.

Видимо, убогая на мыслительную деятельность Тихановская и её избирательный штаб газет не читают, а то бы придумали какую-нибудь альтернативную программу приватизации.

Принципиальная разница между действиями Батьки и предвыборной приватизационной программой Тихановской заключается в том, что Лукашенко, всё-таки, опирается на национальный капитализм, тогда как жиночка с хорошим лицом и без определённых занятий открыто призналась, что в управлении государством ничего не смыслит и готова передать власть «демократическим силам».

А это значит, что Белоруссия была и ещё может быть пущена на поток и разграбление дорвавшимися до власти хипстерами и кавээнщиками, за которыми стоят серьёзные дяди с огромным опытом потрошения павших под натиском майдаунов государств.

Что во всей этой кутерьме следует делать России?

В отличие от слишком оптимистично настроенных на воссоединение Белоруссии и России экспертов, полагающих, что это моментально решит все проблемы Минска, данный сценарий выглядит невозможным и даже вредным в среднесрочной перспективе. Как ни крути, а Белоруссия – это не Крым и не Донбасс, хотя гасить пожар в батькином колхозе придётся России.

Судьба у России такая – вытаскивать из выгребной ямы и отмывать от дерьма младших братьев.

Главное, что придётся решать без оглядки на «волеизъявление белорусского народа» – вопросы о недопущении баз НАТО на территорию республики и контроль за российским транзитом, чтобы он, не приведи господь, не оказался в посторонних руках. В том числе, китайских.

Главной ошибкой Кремля не только в Белоруссии, но и на всём постсоветском пространстве является заигрывание с элитами при вялом выстраивании прямых отношений с народом и создания крепких пророссийских сил, на которые можно было бы опереться. В результате этой порочной практики каждая радикальная смена власти в бывших союзных республиках смывает прикормленных жирных котов и так не отличавшихся лояльностью к России и выносит наверх законченное отребье, для которого главной задачей становится распродажа национального достояния.

Постоянный выбор меньшего из зол – между майданными мародёрами и авторитарным князьком с отросшим самомнением – является причиной неуклонной деградации всего постсоветского пространства.

Теперь уже поздно исправлять допущенные ошибки и в авральном порядке создавать пророссийские силы в РБ, которые смогли бы перехватить и погасить протест. Работать придётся с тем, что уже есть. Например, с чиновниками и политиками, лояльными Лукашенко, для которых радикальная смена власти означает люстрации и избиения в лучших традициях украинского «Евромайдана» или армянской «революции любви».

Иначе говоря, обратить на пользу Белоруссии и России лучшее из аппаратной вертикали, выстроенной Батькой.

Найти этих людей нетрудно: это директора предприятий, агрохолдингов и представители власти средне-нижнего уровня. Сюда же добавим вменяемую часть армии, поскольку МВД и КГБ себя дискредитировали.

Эти люди обладают навыками управления, знают, что такое субординация. Привлечение их на свою сторону и организация – единственный реальный шанс удержать и оттащить Белоруссию от разверзшегося хаоса, а в перспективе – плавная замена засидевшегося на троне и потерявшего края усатого колхозника на новую кровь. Иначе получим ещё одну Украину на западной границе России со всеми вытекающими.